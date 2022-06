Το φαγοπότι για την εξ Ινδίας ισχυρότερη οικογένεια της Νοτίου Αφρικής τελείωσε το 2018.

Λίγο πριν καταρρεύσει η προεδρία Ζούμα υπό το βάρος των σκανδάλων διαφθοράς, οι αδελφοί Γκούπτα εξαφανίστηκαν εν μια νυκτί, φεύγοντας για Ντουμπάι.

Άφησαν πίσω τους μια χώρα που από αφρικανικό πρότυπο στα μέσα της δεκαετίας του ’90 είχε γίνει «βασίλειο» της διαφθοράς και δύο από τους τρεις διεθνείς οίκους αξιολόγησης είχαν υποβαθμίσει το χρέος της στην κατηγορία «σκουπίδια».

😳In case you have forgotten what the Gupta brothers and some of their alliances did to South Africa’s economy, listen below🤔 pic.twitter.com/dgW2WRI0gt

— Judaeda Blanco (@Judaeda3) June 8, 2022