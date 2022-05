Απίστευτες στιγμές εκτυλίχθηκαν σε αεροσκάφος λίγο μετά την προσγείωσή του στα Χανιά εξαιτίας δύο μεθυσμένων Βρετανών τουριστών. Οι δύο επιβάτες που είχαν δημιουργήσει προβλήματα κατά τη διάρκεια της πτήσης ενημερώθηκαν από το πλήρωμα ότι λόγω της συμπεριφοράς τους, η αστυνομία θα τους συνόδευε στο αεροδρόμιο.

Τότε αυτοί εξαγριώθηκαν και άρχισαν να απειλούν, να φοβερίζουν και να χτυπούν κόσμο, ενώ γρονθοκόπησαν τον πιλότο που βγήκε για να τους ηρεμήσει.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που μίλησαν στη βρετανική Sun, στην πτήση από το Λονδίνο δύο άνδρες, ηλικίας περίπου 30 ετών, μαζί με έναν τρίτο, κατανάλωσαν περίπου ένα λίτρο βότκα.

«Οι δύο άνδρες ήταν εμφανώς μεθυσμένοι και καμάρωναν ότι έπιναν στο αεροδρόμιο από τις 10 το πρωί. Ξέραμε ότι θα είχαμε μπελάδες από τη στιγμή που κάθισαν στη θέση κάποιου άλλου και του έβριζαν. Έμεινα έκπληκτη που τους άφησαν να πετάξουν καθώς ήταν τόσο επιθετικοί πριν καν απογειωθούμε», δήλωσε μια γυναίκα.

«Δεν τολμούσαμε να παραπονεθούμε γιατί επιτίθονταν στους πάντες και έλεγαν στους ανθρώπους «όταν κατεβούμε από αυτό το αεροπλάνο θα σε συντρίψω. Κάπνιζαν κατά τη διάρκεια της πτήσης και έπιναν συνεχώς. Συνέχισαν να τους σερβίρουν αλκοόλ, παρά το γεγονός ότι οι επιβάτες έλεγαν στις αεροσυνοδούς ότι μάλλον είχαν πιει αρκετά».

«Ο πιλότος βγήκε έξω και ο ένας από αυτούς τον χτύπησε. Φαινόταν εντάξει, αλλά ήταν αρκετά ταραγμένος. Ήταν ντροπιαστικό».

Η σύρραξη ήταν τόσο μεγάλη που οι αστυνομικοί έσυραν τον ματωμένο πλέον Βρετανό ταραξία με το παντελόνι του να έχει κατέβει όλο κάτω και να φτάνει στους αστραγάλους του.

@wizzair guessing this is the reason our flight was delayed (5 minutes prior to boarding) for 12 hours… we were then LOCKED in the airport by security with no explanations? Again now been delayed getting on for nearly 24 hours. #wizzair pic.twitter.com/WTIslAlsN1

— Alice Minter (@Minter_Al) May 11, 2022