Με σενάριο ταινίας από τη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου μοιάζουν τα όσα διαδραματίστηκαν επί της οδού Κυδαθηναίων στην Πλάκα το απόγευμα του Σαββάτου, όταν ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης, γιος ελλήνων μεταναστών πρώτης γενιάς, κάνοντας τον πρώτο του περίπατο στην πόλη και συνοδευόμενος από τη μητέρα του Ελένη, έπεσε πάνω σε έναν συγχωριανό και συγγενή του, τον Περικλή, σερβιτόρο στην ταβέρνα Εστία.

Ο πρεσβευτής, κατενθουσιασμένος από τη σύμπτωση αλλά και από την επαλήθευση της λαϊκής ρήσης «όποια πέτρα κι αν σηκώσεις», ζήτησε να φωτογραφιστεί με τον ξάδερφο Περικλή, ενώ το επόμενο πρωινό, στις 10.52, μοιράστηκε το συγκεκριμένο ενσταντανέ στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter με τους 154.700 ακολούθους, και μάλιστα σε άπταιστα… ελληνοαμερικανικά. «Great to run into a relative, Pericles, από το χωριό μου τον Πλάτανο, on my first evening out in Plaka! So wonderful to be back! Here we are with my mom Eleni. #Platanos», έγραψε.

Επανένωση

«Ο ίδιος την ανέβασε και μου την έστειλε κι εμένα. Δεν περίμενα να πάρει τόση έκταση», σχολιάζει στα «ΝΕΑ» ο 50χρονος Περικλής που εργάζεται στην Πλάκα και από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε συγγενής με τον νέο εκπρόσωπο της κυβέρνησης των ΗΠΑ στην Αθήνα. «Περνούσε τυχαία και γνωριστήκαμε, η μητέρα μου με τη μητέρα του, τη θεία Ελένη, είναι συγγενείς.

Εγώ τη μητέρα του θυμάμαι στο χωριό, αλλά έφυγε σε μικρή ηλικία για την Αμερική, οπότε ο πρεσβευτής γεννήθηκε εκεί και δεν γνωριστήκαμε ποτέ. Μου έκανε εντύπωση ότι η θεία Ελένη με αναγνώρισε πρώτη.

Ηξερε περισσότερα πράγματα για μένα από όσα γνώριζα εγώ! Το να πέσεις πάνω στον πρεσβευτή των ΗΠΑ είναι απίστευτο, πόσω μάλλον το να βγείτε συγγενείς. Αυτό συμβαίνει μία φορά στο εκατομμύριο. Και αν! Και μάλιστα να ξέρει το ιστορικό σου, να ξέρει ποιος είσαι», σημειώνει ο ξάδερφος του Τζορτζ Τσούνη, χαρακτηρίζοντας τον νέο πρεσβευτή «πολύ χαρούμενο, ευδιάθετο και φιλικό».

Μια επανένωση συγγενών σε ένα τόσο ιδιαίτερο σκηνικό, στη σκιά του ιερού βράχου της Ακρόπολης που διαχρονικά συνδέει Ελληνες από κάθε γωνιά της γης, το όνομα του χωριού Πλάτανος, σήμα κατατεθέν της ελληνικής περιφέρειας, ακόμα και το αρχαιοπρεπές Περικλής, όλα συντείνουν στο να μοιάζει αυτή η σπάνια σύμπτωση απίστευτη κι όμως… ελληνική. Και μπορεί στους δύο συνομήλικους άνδρες να μη δόθηκε η δυνατότητα να μοιραστούν την παιδική τους ηλικία, χτίζοντας δεσμούς μέσα από το παιχνίδι, είναι όμως βέβαιο ότι τώρα θα βρεθεί ο τρόπος να καλύψουν τον χαμένο χρόνο, καθώς έχουν πολλά που τους ενώνουν.

Και οι δύο είναι παντρεμένοι, έχουν μικρά παιδιά, οι μητέρες τους είναι ξαδέρφες και θα έχουν για πάντα τον Πλάτανο, το ορεινό χωριό στη Ναυπακτία με την πετρόχτιστη εκκλησία του Αγίου Νικολάου πλάι στο περίφημο πλατάνι της κεντρικής πλατείας, ως κοινό σημείο αναφοράς. «Θα συναντηθούμε σε οικογενειακό επίπεδο σύντομα.

Προς το παρόν έχει κάποιες δουλειές να τακτοποιήσει γιατί είναι οι πρώτες του μέρες. Εως τότε, του ευχήθηκα καλή θητεία», λέει ο Περικλής λίγο πριν τον αφήσουμε να πιάσει δουλειά στην απογευματινή του βάρδια.

Και καθώς ο νέος πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί «ο ορισμός του αμερικανικού ονείρου», αφού η οικογένειά του, που εγκαταστάθηκε στο Κουίνς τη δεκαετία του ’60, από ένα μικρό καφέ έφτασε να κυριαρχεί στον ξενοδοχειακό κλάδο, μπολιάζοντάς τον με τις αρετές της ελληνικής φιλοξενίας, δεν είναι λίγοι οι συνάδελφοι του Περικλή που τον πειράζουν μετά τη συνάντηση… κορυφής που είχε με τον ισχυρό άνδρα της ελληνικής Ομογένειας. «Γενικά υπήρξε μια δημοσιότητα που δεν την περίμενα. Ερχεται κόσμος εδώ να δει ποιος είμαι», λέει ο ίδιος, ενώ οι συνάδελφοί του, περνώντας με τον δίσκο από δίπλα, φωνάζουν γελώντας «θα μας πάρει όλους ο Περικλής να πάμε στην Αμερική».