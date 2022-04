Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Τζο Μπάιντεν, συμφώνησαν σήμερα, κατά τη διάρκεια ενός «συγχαρητηρίου» τηλεφωνήματος εκ μέρους του δεύτερου για την επανεκλογή του πρώτου, ότι θα έχουν σύντομα πιο λεπτομερείς συζητήσεις για τα διεθνή θέματα, συμπεριλαμβανομένου και του πολέμου στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν να εντείνουν το διάλογό τους «για τα μεγάλα, παγκόσμια θέματα (…) και ιδίως για εκείνα που σχετίζονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως η επισιτιστική ασφάλεια».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν μετέφερε στον Μακρόν το μήνυμα ότι είναι έτοιμος να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία τους στα θέματα που αποτελούν προτεραιότητα και των δύο.

Αρκετές ώρες νωρίτερα, ο πρόεδρος Μπάιντεν είχε εκφράσει τα συγχαρητήριά του στον Εμανουέλ Μακρόν, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Συγχαρητήρια στον Εμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Η Γαλλία είναι ο παλαιότερος σύμμαχός μας και βασικός εταίρος στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Προσβλέπω στη συνεχιζόμενη στενή μας συνεργασία – συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης στην Ουκρανία, της υπεράσπισης της δημοκρατίας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.

