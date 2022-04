Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν από πυρά στην προσπάθειά τους να διαφύγουν οδικώς από την πόλη Κρεμίνα στην ανατολική περιφέρεια Λουγκάνσκ της Ουκρανίας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης, σημειώνει σήμερα ο περιφερειάρχης Σέρχι Γκαϊντάι σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Άλλος ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά, πρόσθεσε.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητη πηγή την πληροφορία αυτή.

Η Ουκρανία και η Ρωσία δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το άνοιγμα ανθρωπιστικών διαδρόμων για την απομάκρυνση αμάχων από εμπόλεμες ζώνες στην Ουκρανία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σήμερα, ανακοίνωσαν παράλληλα οι ουκρανικές αρχές, κατηγορώντας τη Ρωσία για «αποκλεισμό» των διαδρόμων αυτών και ότι βομβαρδίζει κομβόι.

«Για σήμερα 18 Απριλίου, δεν θα ανοίξουν δυστυχώς ανθρωπιστικοί διάδρομοι», συμπεριλαμβανομένου για την κατεστραμμένη Μαριούπολη, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σημείωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ και αυτή σε μήνυμά της στην εφαρμογή Telegram.

⚡️ No humanitarian corridors two days in a row.

Russian troops didn’t agree to a Ukrainian ceasefire proposal along several evacuation routes, Deputy Prime Minister Iryna Vereshchuk said.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 18, 2022