Σωστικά συνεργεία με την υποστήριξη ελικοπτέρων συνέχιζαν χθες Πέμπτη να ανασύρουν πτώματα στα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι πλημμύρες άνευ προηγουμένου που χτύπησαν τη Νότια Αφρική πριν τέσσερις ημέρες, με τον επίσημο, ακόμη προσωρινό, απολογισμό των θυμάτων να κάνει λόγο για 341 νεκρούς και κάπου 41.000 πληγέντες (φωτογραφίες, επάνω και κάτω, Reuters/Rogan Ward).

«Ανάσυρση πτωμάτων»

«Η φάση των εντατικών επιχειρήσεων διάσωσης κατά μεγάλο μέρος ολοκληρώθηκε. Πλέον, το έργο μας συνίσταται κυρίως στην ανάσυρση πτωμάτων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τράβις Τράουερ, που συντονίζει τα σωστικά συνεργεία.

Ο κ. Τράουερ, που κατάγεται από την περιοχή, μίλησε για «τη χειρότερη καταστροφή των τελευταίων είκοσι ετών» στην επαρχία Κουαζούλου Νατάλ (ανατολικά).

Τα περισσότερα θύματα θρηνεί η περιφέρεια του Ντέρμπαν, του μεγάλου αφρικανικού λιμανιού στον Ινδικό Ωκεανό. Ηταν το επίκεντρο των σφοδρών βροχοπτώσεων που άρχισαν το περασμένο σαββατοκύριακο. Σε αυτή έχει κηρυχθεί κατάσταση καταστροφής.

«Ο συνολικός αριθμός των πλημμυροπαθών είναι 40.723» και «δυστυχώς, έχουν καταγραφεί 341 θάνατοι», είπε χθες ο υπουργός Σίχλε Ζικαλάλα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Καταστροφή ζωών και υποδομών

Εκανε λόγο για καταστροφή ανθρώπινων ζωών και υποδομών «χωρίς προηγούμενο» στην πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένη χώρα της μαύρης ηπείρου.

[Watch] #KZNFloods | The President said: “This is a tragic toll of the force of nature and this situation calls for an effective response by government in partnership with communities.” #KZNWeather pic.twitter.com/QcNRgau0wF — South African Government (@GovernmentZA) April 13, 2022

Ανδρες και γυναίκες πνίγηκαν, παιδιά και βρέφη χάθηκαν εξαιτίας κατολισθήσεων. Πάνω από 100 πτώματα βρίσκονταν το βράδυ στο νεκροτομείο του Φοίνιξ, προαστίου του Ντέρμπαν.

«Παραπάει», μονολογούσε υπάλληλος που ζήτησε να μην κατονομαστεί, περιγράφοντας σκηνές με παιδιά που πήγαν να αναγνωρίσουν και να διεκδικήσουν πτώματα δικών τους. Οι κηδείες είναι απαγορευμένες ώσπου να σταθεροποιηθεί το έδαφος.

Οι βροχοπτώσεις, οι σφοδρότερες που έπληξαν τη χώρα τα τελευταία 60 και πλέον χρόνια, κατέστρεψαν γέφυρες, πλημμύρισαν δρόμους, απέκοψαν μεγάλο μέρος της περιοχής.

Πάνω από 250 σχολεία υπέστησαν ζημιές, χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν. Οι αρχές μιλούν για κόστη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Η περιοχή είχε ήδη υποστεί μεγάλες καταστροφές τον Ιούλιο, εξαιτίας ταραχών και λεηλασιών.

Κοιμούνται κάτω

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε μέσω Twitter πως του προκάλεσαν «βαθιά θλίψη οι απώλειες ανθρωπίνων ζωών» στη Νότια Αφρική.

I’m deeply saddened by the loss of life and damage as a result of the flooding in KwaZulu-Natal Province, South Africa, and offer my condolences to the families of the victims. The @UN stands ready to support. — António Guterres (@antonioguterres) April 14, 2022

Χιλιάδες πολίτες έμειναν άστεγοι. Ανοιξαν περίπου είκοσι κέντρα υποδοχής. Ορισμένοι κοιμούνται σε καρέκλες, σε χαρτόνια, ή κάτω.

Πολλοί επιζήσαντες αισθάνθηκαν ολομόναχοι. «Δεν υπάρχει κανένας εδώ που να μπορεί να μας βοηθήσει», είπε κάτοικος μπροστά σε σπίτι κατακλυσμένο από τη λάσπη σε προάστιο του Ντέρμπαν.

Αναφέρθηκαν σποραδικές διαδηλώσεις πολιτών που ζητούσαν βοήθεια. Ο δήμος απηύθυνε έκκληση για «υπομονή», καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης και βοήθειας επιβραδύνθηκαν «λόγω της έκτασης των ζημιών στους δρόμους».

Ορισμένοι οδικοί άξονες άνοιξαν ξανά, χάρη στις προσπάθειες συνεργείων με μηχανήματα έργου, όμως οι περισσότεροι δρόμοι παραμένουν απροσπέλαστοι, γεμάτοι συντρίμμια ή πλημμυρισμένοι από σκουρόχρωμα λασπόνερα.

«Μολυσμένα» νερά

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν ει δυνατόν κάθε επαφή με τα πιθανόν «μολυσμένα» νερά.

Σε πολλές περιοχές, η ύδρευση και η ηλεκτροδότηση συνεχίζουν να είναι κομμένες από τη Δευτέρα. Στο προάστιο Αμαότι (βόρειο Ντέρμπαν), τσαμπιά ανθρώπων μάζευαν πόσιμο νερό από σωλήνωση που έσπασε.

Οι τοπικές αρχές απηύθυναν έκκληση για δωρεές τροφίμων μακράς διάρκειας, εμφιαλωμένου νερού κι οποιουδήποτε είδους μπορεί να κρατήσει τους πληγέντες ζεστούς.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι αναμένονται νέες μπόρες και υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών τοπικά το τριήμερο του Πάσχα των καθολικών. Οι βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στις γειτονικές επαρχίες Φρι Στέιτ (κεντρικά) και Ανατολικό Ακρωτήρι (νοτιοανατολικά).

South Africa – Death Toll in KwaZulu-Natal Floods Over 300 Infrastructure and thousands of homes damaged or destroyed. State of disaster declared.https://t.co/hUmVCyj7RT via @Flood_List pic.twitter.com/S7Ucvz70Pg — FloodList (@Flood_List) April 14, 2022

Ορισμένες χώρες στο νότιο τμήμα της Αφρικής πλήττονται συχνά από φονικές πλημμύρες την περίοδο των κυκλώνων (Νοέμβριος-Απρίλιος). Η Νότια Αφρική συνήθως μένει αλώβητη.

Ωστόσο το 2019, πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε 70 ανθρώπους και κατέστρεψαν χωριά κατά μήκος του Ινδικού Ωκεανού. Ενώ, το 1995, 140 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ