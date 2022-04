Απρόβλεπτες μπορεί να είναι οι συνέπειες από τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου Moskva, με την Ουκρανία να επιμένει ότι αυτή χτύπησε το «καμάρι» του Πολεμικού Ναυτικού των Ρώσων.

Θυμίζουμε ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έχει ήδη παραδεχθεί ότι το πλοίο βυθίστηκε κατά τη διάρκεια της ρυμούλκησής του προς το λιμάνι της Σεβαστούπολης, ενώ απέδωσαν το περιστατικό σε έκρηξη πυρομαχικών μετά από φωτιά που ξέσπασε στο πλοίο για άγνωστους λόγους.

Όπως είναι φυσικό η βύθιση του Moskva απασχολεί τους στρατιωτικούς αναλυτές – και όχι μόνο – σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου (ISW) σε ανάλυσή του αναφέρει:

«Το ρωσικό πυραυλοφόρο καταδρομικό Moskva, ναυαρχίδα του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας, βυθίστηκε στις 14 Απριλίου μετά από πιθανό ουκρανικό πυραυλικό πλήγμα κατά πλοίων στις 13 Απριλίου. Οι ουκρανικές δυνάμεις ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν το Moskva με δύο πυραύλους Neptune στις 13 Απριλίου.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τον ισχυρισμό αυτό και δήλωσε ότι το Moskva υπέστη ζημιές από τυχαία πυρκαγιά και έκρηξη πυρομαχικών. Οι αρχικοί ουκρανικοί ισχυρισμοί ότι βύθισαν το πολεμικό πλοίο στις 13 Απριλίου ήταν πιθανότατα ψευδείς, αλλά το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε ότι το Moskva βυθίστηκε σε μια καταιγίδα ενώ ρυμουλκήθηκε στην Κριμαία μετά την εκκένωση του πλοίου από το πλήρωμα του. Το ISW δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα ότι ένα ουκρανικό πλήγμα βύθισε το Moskva, αν και οι ουκρανικές δυνάμεις πιθανότατα έχουν τη δυνατότητα να το έχουν κάνει».

#Moskva Update:#Ukraine‘s possibly demonstrated ability to target warships in the Black Sea may change #Russian operating patterns, forcing them to deploy additional air and point-defense assets to the Black Sea or withdraw vessels from near the coast.https://t.co/Rbmx2DM6xV

— ISW (@TheStudyofWar) April 15, 2022