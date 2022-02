Ο σεισμός 6,2 Ρίχτερ ο οποίος έπληξε νωρίς το πρωί χθες Τετάρτη τη δυτική Γουατεμάλα, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS), είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι από καρδιακή ανακοπή, καθώς και να προκληθούν ζημιές που πλήττουν πάνω από 31.000 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερο, ακόμη προσωρινό απολογισμό της Πολιτικής Προστασίας (φωτογραφία του Reuters/Sandra Sebastian, επάνω, με ζημιές σε εκκλησία).

Το επίκεντρο του σεισμού, που είχε εστιακό βάθος 84 χιλιομέτρων, εντοπίστηκε στην παραθαλάσσια περιοχή Εσκουίντλα, κάπου εκατό χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης της Γουατεμάλας.

Οι τοπικές αρχές από την πλευρά τους υπολόγισαν ότι το μέγεθος του σεισμού ήταν 6,8 Ρίχτερ κι έκαναν λόγο για αρκετούς μετασεισμούς, ο ισχυρότερος εκ των οποίων ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών.

Η υπηρεσία Συντονισμού για τη Μείωση των Καταστροφών (CONRED, η Πολιτική Προστασία) ανακοίνωσε πως τρεις γυναίκες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας καρδιακών ανακοπών που «οφείλονταν στον σεισμό».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της CONRED, τον Ροδόλφο Φλόρες, η κύρια σεισμική δόνηση προκάλεσε κατολισθήσεις που έκοψαν στη μέση δεκαέξι δρόμους, διακοπές της ηλεκτροδότησης και ζημιές σε τουλάχιστον δέκα σπίτια. Οι πληγέντες είναι συνολικά 31.297, διευκρίνισε.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στο Ελ Σαλβαδόρ και στην πολιτεία Τσιάπας του Μεξικού, που γειτονεύουν με τη Γουατεμάλα.

Μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δομικές ζημιές σε κτίρια και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε πόλεις κοντά στην πρωτεύουσα, όπως η Μίσκο και η Τσιμαλτενάνγκο.

