Είναι το ντέρμπι που καθηλώνει ολόκληρη την υφήλιο. Είτε πρόκειται για τη La Liga, το Copa Del Rey ή το Σούπερ Καπ Ισπανίας στην προκειμένη περίπτωση. Πάντα, τα ματς μεταξύ της Μπαρτσελόνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης θα συγκεντρώνουν τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού πλανήτη. Ακόμα και τώρα. Που δεν έχουν την αίγλη των προηγούμενων χρόνων, με την απουσία του Λιονέλ Μέσι να είναι κάτι παραπάνω από αισθητή.

Μπλαουγκράνα και Μαδριλένοι είναι έτοιμοι για άλλη μια μάχη μέχρι τελικής πτώσεως, με φόντο μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σούπερ Καπ που διεξάγεται στα γήπεδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Και στο αποψινό (21:00) ντέρμπι των δυο συλλόγων ένα είναι το κεντρικό πρόσωπο. Ο Τσάβι. Ο 41χρονος θα τεθεί για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τη… μισητή Ρεάλ, έχοντας τον «τίτλο» του προπονητή των Καταλανών.

Xavi’s 1st Real Madrid battle as Barcelona boss is tonight ⚔️

His record as a player stands up 👊

🏟 42 games

✅ 17 wins

🤝 12 draws

❌ 13 defeats

⚽ 5 goals

🅰️ 10 assists pic.twitter.com/PbgfjApkB6

— Sport360° (@Sport360) January 12, 2022