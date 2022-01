Τι κι αν κοντεύει να συμπληρώσει σχεδόν 30 χρόνια μακριά από τα σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου; Η φανέλα της Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν, είναι και θα είναι μία από τις πιο βαριές στο Νησί λόγω του ένδοξου παρελθόντος της. Αυτό εμπέδωσε καλά και η Άρσεναλ το βράδυ της Κυριακής (9/1).

Οι «κανονιέρηδες» επισκέφθηκαν το «City Ground» ως το απόλυτο φαβορί του ζευγαριού για την πρόκριση στον τέταρτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας και η λήξη της αναμέτρησης τους βρήκε ηττημένους και πρόωρα αποκλεισμένους. Και δεν μιλάμε για μία οποιαδήποτε ομάδα, αλλά για την πολυνίκη της διοργάνωσης, με 14 κατακτήσεις.

Και να πεις ότι ήταν η πρώτη φορά; Τέσσερα χρόνια πριν, ξανά για τον ίδιο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, η Νότιγχαμ είχε στείλει και πάλι σπίτι τους τους Λονδρέζους με μια εντυπωσιακή τεσσάρα (4-2). Το πάθημα όμως φαίνεται πως δεν έγινε μάθημα για την ομάδα του Αρτέτα που αν και παρατάχθηκε με πολλούς βασικούς ποδοσφαιριστές, ήπιε για άλλη μία φορά το πικρό ποτήρι.

Δεν θα είναι άστοχο πάντως να σκεφτεί κανείς πως γενικά έχουν εξελιχθεί σε εφιάλτη για την Άρσεναλ οι ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Εκτός από τους δύο αποκλεισμούς από την Νότιγχαμ μέσα σε μία τετραετία, ποιος μπορεί να ξεχάσει τις ευρωπαϊκές ήττες από τον Ολυμπιακό την τελευταία δεκαετία, με τη μία μάλιστα να σηματοδοτεί και εκεί αποκλεισμό, από το Europa League. Εφιάλτης…

Όσον αφορά στη Νότιγχαμ πάντως, το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που θα λέγαμε πως αποτελεί κοινή διαπίστωση για όποιον ασχολείται έστω και στο ελάχιστο με την ομάδα. Πως βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία και δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που ξεκίνησε τη σεζόν και έδειχνε πως δύσκολα θα αποφύγει τον υποβιβασμό (σ.σ. είχε έναν βαθμό στα επτά πρώτα ματς) από την Championship.

Μπορεί να μετρά δύο σερί ήττες στο πρωτάθλημα, ωστόσο παραμένει σε τροχιά πλέι οφ αφού βρίσκεται στο -6 από την τετράδα και με παιχνίδι λιγότερο από την Χάντερσφιλντ. Δύο ήττες που ήρθαν να βάλουν τέλος σε ένα μεγάλο σερί εννιά αήττητων ματς, αλλά και 16 αγώνων με μόλις μία ήττα. Σε ένα πρωτάθλημα που έχει όμως τουλάχιστον 20 αγωνιστικές ακόμα μπροστά του, είναι δεδομένο πως όλα τα σενάρια είναι πιθανά.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει φυσικά και στον χρυσό σκόρερ της Νότιγχαμ απέναντι στην Άρσεναλ. Ο Λιούις Γκράμπαν συνεχίζει το… βιολί του και έχει φτάσει πλέον να μετρά στο ενεργητικό του 11 γκολ και 4 ασίστ σε 25 ματς φέτος. Ο 24χρονος άσος έχει πάρει από το χεράκι την ομάδα του Κούπερ και το ερώτημα είναι πού μπορεί να την οδηγήσει…

That’s what Nottingham Forest is all about. Proud of the team and supporters today. Let’s keep going! #NFFC pic.twitter.com/M6hnj7GTBc

— Miltiadis Marinakis (@mil7iadis) January 9, 2022