Αυτή την ώρα η Άρσεναλ κοντράρεται με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για τη φάση των «64» του FA Cup.

Οι παίκτες των «κανονιέρηδων» εμφανίστηκαν στην εν λόγω αναμέτρηση για το Κύπελλο Αγγλίας με κάτασπρες εμφανίσεις, που σε τίποτα δεν θυμίζουν τις κανονικές φανέλες του συλλόγου.

Αυτό το έκαναν για να στείλουν μήνυμα κατά της εγκληματικότητας των νέων και των εγκλημάτων με μαχαίρι, που ολοένα και αυξάνονται στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την καμπάνια «Όχι άλλο κόκκινο».

Arsenal are wearing a special all-white kit in their FA Cup game.

It’s part of their ‘No More Red’ campaign to keep young people safe from knife crime and youth violence 📸 pic.twitter.com/4Cs8u1j3yV

— B/R Football (@brfootball) January 9, 2022