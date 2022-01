Oι Μιλγουόκι Μπακς πήραν την απόφαση να κάνουν εγγυημένο το συμβόλαιο του Γουέσλι Μάθιους μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής σεζόν.

Οι πρωταθλητές του ΝΒΑ αποφάσισαν να στηριχθούν στον στον 35χρονο γκαρντ και επιθυμούν την παραμονή του στο Μιλγουόκι και έτσι θα κάνουν το συμβόλαιο του εγγυημένο.

Ο βετεράνος σουτέρ επέστρεψε το περασμένο καλοκαίρι στην ομάδα του Μιλγουόκι, έπειτα από έναν χρόνο στους Λέικερς, μετρώντας ήδη 12 συμμετοχές και έχοντας κατά μέσο όρο 5,9 πόντους και 1,6 ριμπάουντ.

