Απίστευτες εικόνες στη Λιέγη. Εικόνες που «τρομάζουν» και προκαλούν θλίψη. Η Σαρλερουά μετέτρεψε σε πάρτι το μεγάλο παιχνίδι στη Λιέγη με τη Σταντάρ.

Και αυτό οδήγησε τους φιλάθλους των γηπεδούχων να βάλουν πρόωρο… τέλος στο παιχνίδι. Στο 62ο λεπτό και ενώ το σκορ ήταν 0-3, οι φίλαθλοι της Σταντάρ προχώρησαν σε ρίψεις καπνογόνων μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με το παιχνίδι να σταματάει προσωρινά.

Και εκεί που όλα έδειχναν πως ο αγώνας θα έφτανε στο τέλος του, πέντε λεπτά πριν από τη λήξη έγινε το… έλα να δεις.

Οι φίλαθλοι των γηπεδούχων έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο και προχώρησαν σε ρίψεις φωτοβολίδων και αντικειμένων προς το πέταλο των φιλοξενουμένων.

Παρότι η αναμέτρηση διεκόπη οριστικά, οι οπαδοί δεν ηρέμησαν και μάλιστα κινήθηκαν προς τα επίσημα, ψάχνοντας τη διοίκηση του συλλόγου.

Σκηνικά από… άλλον πλανήτη που πραγματικά προκαλούν τρόμο…

Standard Liege v Charleroi abandoned with Charleroi 3-0 up due to flares on the pitch. Standard are 13th and will be punished. And now there’s a fan demo on the pitch. #stacha #jpl pic.twitter.com/RfDMuSkBM7

