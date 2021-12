Έκανε πλάκα ο Στεφ Κάρι λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση στο «Chase Center» ανάμεσα στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και τους Σπερς (107-112).

Ο 33χρονος σταρ των «πολεμιστών», ο οποίος στην καριέρα του έχει σημειώσει τρίποντα με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, είπε να αυξήσει το επίπεδο δυσκολίας και αυτή την φορά το τερμάτισε κυριολεκτικά.

Συγκεκριμένα, ευστόχησε σε σουτ από τις εξέδρες αφήνοντας το κοινό που τον παρακολουθούσε με το στόμα ανοιχτό.

Απολαύστε τον:

Steph… FROM THE STANDS 😱@warriors host the Spurs at 8:30pm/et on NBA League Pass: https://t.co/V0kkYEEIkG pic.twitter.com/B5dNfaOLSx

— NBA (@NBA) December 5, 2021