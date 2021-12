Η πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε πέντε κρούσματα της παραλλαγής Ομικρον του νέου κοροναϊού, ανακοίνωσε η κυβερνήτρια Κάθι Χόκουλ, προτρέποντας τους συμπολίτες της να μην πανικοβληθούν και να εμβολιαστούν.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: δεν υπάρχει λόγος να πανικοβαλλόμαστε. Ξέραμε ότι η παραλλαγή αυτή θα ερχόταν και διαθέτουμε τα εργαλεία για να σταματήσουμε την εξάπλωση», διαβεβαίωσε μέσω Twitter η κυρία Χόκουλ, η κυβερνήτρια μιας πολιτείας με κάπου 20 εκατομμύρια κατοίκους.

«Εμβολιαστείτε. Κάντε την αναμνηστική δόση σας. Φοράτε τη μάσκα σας», παρότρυνε η αξιωματούχος.

New York State has confirmed five cases of the omicron variant.

Let me be clear: This is not cause for alarm. We knew this variant was coming and we have the tools to stop the spread.

Get your vaccine. Get your booster. Wear your mask.

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 2, 2021