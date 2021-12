Τον Γάλλο Georges Seurat (Ζωρζ Σερά) τιμά με το σημερινό (2/12) doodle της η Google. O μετα-ιμπρεσσιονιστής ζωγράφος, εισηγητής του πουαντιγισμού, δηλαδή της στιγματογραφίας, γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1859 στο Παρίσι και άφησε το δικό του στίγμα στο χώρο της τέχνης.

Ο πατέρας του ήταν δικαστικός υπάλληλος και καταγόταν από την Καμπανία. Σπούδασε αρχικά τέχνη με τον γλύπτη Justin Lequiene.

Μετά από ένα χρόνο υπηρεσίας στη στρατιωτική ακαδημία στη Βρέστη, επέστρεψε στο Παρίσι το 1880. Μοιράστηκε ένα μικρό εργαστήριο με δύο φίλους φοιτητές πριν μετακομίσει σε ένα δικό του στούντιο.

Τα επόμενα δύο χρόνια αφοσιώθηκε στην τέχνη του ασπρόμαυρου σχεδίου. Κατά τη διάρκεια του 1883 ζωγράφισε τον πρώτο του μεγάλο πίνακα – έναν τεράστιο καμβά με τίτλο Κολυμβητές στην Ασνιέρ.

Όταν αυτός ο πίνακας απορρίφθηκε από το Σαλόν, ο Georges Seurat απομακρύνθηκε από τα επίσημα ιδρύματα και συγκαταλέγονταν στους ανεξάρτητους καλλιτέχνες του Παρισιού.

Το 1884 μαζί με άλλους καλλιτέχνες (μεταξύ των οποίων και ο Μαξιμιλιάν Λους) δημιούργησαν την εταιρεία ή Σαλόν ανεξάρτητων καλλιτεχνών. Εκεί γνώρισε και έγινε φίλος με τον καλλιτέχνη Πωλ Σινιάκ.

Ο ζωγράφος μοιράστηκε τις νέες ιδέες του για τον πουαντιγισμό με τον Σινιάκ, ο οποίος στη συνέχεια ζωγράφισε στην ίδια τεχνοτροπία. Το καλοκαίρι του 1884 ο Seurat άρχισε να εργάζεται για το αριστούργημά του «Ένα κυριακάτικο απόγευμα στο νησί Λα Γκραντ Ζατ», το οποίο χρειάστηκε δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί. Ο πίνακας αυτός είναι ένας από τους γνωστότερους του 19ου αιώνα.

By applying thousands of tiny spots of pure color, French painter Georges Seurat fathered a new style of painting: pointillism 🇫🇷 🎨

Here’s to a visionary who connected the dots to give the world a new perspective 🖼️#GoogleDoodle → https://t.co/OFywdQGQjp pic.twitter.com/VgvvSaQ5Zc

— Google Doodles (@GoogleDoodles) December 2, 2021