Την πεποίθησή του ότι, μετά την εμφάνιση του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος της παραλλαγής Όμικρον στη χώρα μας, θα υπάρξουν κι άλλα κρούσματα του ίδιου μεταλλαγμένου στελέχους του κοροναϊού, εξέφρασε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Live News του MEGA και τον Νίκο Ευαγγελάτο.

Ο κ. Πλεύρης μετέφερε, επίσης, την εκτίμηση του διευθυντή του ΠΟΥ Ευρώπης, με τον οποίο συναντήθηκε σήμερα, ότι περίπου στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε πιο σαφή εικόνα για την Όμικρον, ενώ προσέθεσε πώς ο εμβολιασμός εξακολουθεί να είναι απαραίτητος.

Σε ερώτηση που δέχθηκε για την πιθανότητα επιβολής και νέων μέτρων, ο υπουργός Υγείας δεν απέκλεισε αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας πως αν χρειαστεί ίσως ληφθούν νέα μέτρα για τους ανεμβολίαστους πριν τα Χριστούγεννα.

Όσο για το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλες ηλικιακές ή/και επαγγελματικές κατηγορίες, ο κ. Πλεύρης τόνισε πως «υπάρχει μία λεπτή ισορροπία» στο θέμα της υποχρεωτικότητας.

«Κρίνουμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία (σ.σ. άνω των 60 ετών) δεν χωρίζεται σε επαγγελματικές ομάδες, γιατί έχουμε ως βασικό κριτήριο, από τα υπάρχοντα στοιχεία, πως είναι η ηλικιακή ομάδα που παράγει νοσηλείες, διασωληλώσεις στις ΜΕΘ, αλλά και θανάτους. Και θεωρούμε πως με την υποχρεωτικότητα αυτή καλύπτουμε σε μαγάλο βαθμό τις ανάγκες».

Προσέθεσε, μάλιστα, πως έχουν κλειστεί 25.000 ραντεβού πρώτης δόσης σε αυτή την κατηγορία, μετά την ανακοίνωση του μέτρου, και εκτίμησε ότι, προς το παρόν, είναι αρκετό αυτό το μέτρο ως προς την υποχρεωτικότητα.

«Δεν θα κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία»

Ο υπουργός Υγείας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, τόνισε ότι τα σχολεία δεν πρόκειται να κλείσουν νωρίτερα για τις γιορτές των Χριστουγέννων: «Θεωρούμε ότι το εκπαιδευτικό πρωτόκολλο πάει καλύτερα από ό,τι περιμέναμε, λειτουργεί και, άρα, δεν υπάρχει λόγος να κλείσουν τα σχολεία».

Όσο για τα ραντεβού για εμβολιασμό, ανέφερε ότι ενισχύονται οι μονάδες εμβολιασμού και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα, ενώ προσέθεσε ότι υπάρχει σχεδιασμός «με προτεραιοποίηση για τους άνω των 60 ετών η πρώτη δόση, αλλά και για την τρίτη δόση», εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι «θα μπορούμε να φτάσουμε στα 110.000 εμβόλια ημερησίως που είχαμε φτάσει την άνοιξη».

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε, επίσης, πως θα μειωθεί το εξάμηνο ως προϋπόθεση για τη χορήγηση της τρίτης δόσης εμβολίου κατά του κοροναϊού, κάτι που ανακοίνωσε ότι προτίθεται να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Υπάρχει πτώση στα κρούσματα και αυτό μας δίνει μια αισιοδοξία ότι έχει σταθεροποιηθεί η αυξητική πορεία, άρα από εδώ και πέρα ευελπιστούμε ότι σιγά-σιγά θα υπάρξει αποκλιμάκωση», επεσήμανε ο υπουργός Υγείας για την πορεία της πανδημίας.

«Οι δύο εβδομάδες που έχουμε επιλέξει, η επομένη και μετά την Πρωτοχρονιά, θα γίνει ο πλήρης έλεγχος του πληθυσμού με self test. Είναι ένας σχεδιασμός που έχει δουλέψει ο ΕΟΔΔΥ και ο κ. Ζαούτης και ο κ. Παρασκευής που είναι στον ΕΟΔΔΥ και έχει την εξής κατεύθυνση, ότι αυτή τη στιγμή αν ανταποκριθεί ο πληθυσμός και κάνει το self test, που θα είναι δωρεάν από το φαρμακείο, θα υπάρχει μια φαινομενική αύξηση στα κρούσματα, αλλά θα υπάρξει και πτώση της μεταδοτικότητας», ανέφερε ο υπουργός για την πρόταση του υπουργείου να εξεταστεί ο πληθυσμός με self test.

«Η φιλοσοφία μας είναι ότι θα είμαστε ανοιχτοί. Δεν θα υπάρξουν υπέρμετροι περιορισμοί για όσους είναι εμβολιασμένοι και για τους ανεμβολίαστους δεν θα υπάρξει αποκλεισμός», τόνισε ο κ. Πλεύρης.