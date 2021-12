Οι Κινγκς έδειχναν έτοιμοι να νικήσουν τους Λέικερς για δεύτερη φορά, λίγα 24ωρα μετά το «θρίλερ» που πήραν στην τρίτη παράταση, έχοντας μεγάλο προβάδισμα στην αρχή της τρίτης περιόδου με το σκορ στο +14 υπέρ τους, 66-52 9:15 πριν το τέλος του δωδεκαλέπτου.

Οι «Λιμνάνθρωποι» δεν είχαν πει όμως την τελευταία τους λέξη και ξαφνικά… γύρισε ο διακόπτης. Από εκεί μέχρι και το 10:51 της τελευταίας περιόδου έτρεξαν ένα απίστευτο σερί 40-8, βάζοντας τα πάντα στην επίθεση, ενώ δεν επέτρεψαν σχεδόν τίποτα στην άμυνα.

Έτσι το 52-66 έγινε 92-74 σε μια τρομερή αναογία τεσσάρων πόντων το λεπτό, ενώ δέχονταν λιγότερο από έναν και το ματς «κλείδωσε» από εκεί και πέρα, χωρίς προβλήματα για το Λος Άντζελες.

Lakers went on a 40-8 run on the Kings 😱 pic.twitter.com/UVwyi4Tgmb

