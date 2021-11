Τον απόλυτο τρόμο έζησαν οι επιβάτες ενός τζιπ που έκανε σαφάρι στο Selati Game Reserve στα όρια του Εθνικού Πάρκου Κρούγκερ στη Νότια Αφρική. Το τζιπ – από εκείνα που οι τουρίστες μισθώνουν και τους πηγαίνουν βαθιά μέσα στη ζούγκλα ή τη σαβάνα για να παρατηρήσουν από κοντά τα άγρια ζώα – είχε σταματήσει και οι επιβάτες κοίταζαν αμέριμνοι έναν τεράστιο ελέφαντα που ήταν μακριά τους.

Οι οδηγοί του τζιπ, που γνωρίζουν την περιοχή πολύ καλά τους ενημέρωσαν ότι ο συγκεκριμένος ελέφαντας ζυγίζει τουλάχιστον 6 τόνους και το ύψος του σίγουρα θα άγγιζε τα 3,5 με 4 μέτρα. Κάποιοι τουρίστες τραβούσαν φωτογραφίες, και κάποιοι βίντεο. Τίποτε δεν προμήνυε αυτό που θα ακολουθούσε.

Ο αρσενικός τεράστιος ελέφαντας θεώρησε το τζιπ σαν απειλή για τα θηλυκά της ομάδας του ενώ η περίοδος του ζευγαρώματος που διανύει τον έκαναν ιδιαίτερα απειλητικό. Μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου το τεράστιο ζώο όρμησε. Ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα, σηκώνοντας ψηλά την προβοσκίδα του σαν να σαλπίζει.

Οι 6 τόνοι του παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμα τους. Ο ελέφαντας ποδοπατούσε δέντρα και βλάστηση τρέχοντας, για να πέσει με ορμή επάνω στο τζιπ το οποίο έντρομοι είχαν εγκαταλείψει οι τουρίστες που έτρεχαν δεξιά και αριστερά στους λασπωμένους δρόμους για να σωθούν.

