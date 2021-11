Μην παρεξηγηθούμε. Εδώ στο in.gr αγαπάμε την αμερικανική τηλεόραση – και με το παραπάνω. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι οι βρετανικές παραγωγές έχουν άλλη χάρη και συχνά κερδίζουν στα σημεία. Σε ένα βαθμό, σίγουρα «φταίει» το χιούμορ (και, ας το παραδεχτούμε, η προφορά) των Βρετανών. Και φυσικά, το γεγονός ότι οι βρετανικές παραγωγές συνήθως περιορίζονται σε λίγα επεισόδια – πράγμα που όσο μας πληγώνει, τόσο μας πορώνει, αφού από τη μία θα θέλαμε κι άλλο, αλλά από την άλλη με τον τρόπο αυτό τα σενάρια σπανίως «ξεχειλώνουν».

Από εκεί και έπειτα, όλα είναι ζήτημα λογικής: οι Βρετανοί, άνθρωποι συγκρατημένοι σύμφωνα με τα στερεότυπα, αποφεύγουν τις μεγάλες συναισθηματικές εξάρσεις και στην οθόνη. Κι έτσι οι ιστορίες αφήνονται να «μιλήσουν» από μόνες τους, χωρίς μελοδραματισμούς, επιτυγχάνοντας συχνά μια εκπληκτική ισορροπία κυνισμού και τρυφερότητας.

Οι παρακάτω έξι βρετανικές σειρές, τις οποίες μπορείς να παρακολουθήσεις στο COSMOTE TV, κατά τη γνώμη μας το αποδεικνύουν.

.

Line of Duty – Δεν είναι η αστυνομική σειρά που έχεις συνηθίσει

Who is who: Η πιο δημοφιλής αστυνομική σειρά των τελευταίων ετών, με τηλεθεάσεις που έσπασαν ρεκόρ σχεδόν εικοσαετίας στα τελευταία επεισόδια του περσινού κύκλου, μπορεί να υπερηφανεύεται για έξι σεζόν και 4 υποψηφιότητες για BAFTA.

Γιαtea να το δεις: Για το σασπένς και την αγωνία που έχεις συνηθίσει σε κάθε καλογραμμένη και καλογυρισμένη αστυνομική σειρά, αλλά κυρίως για την μοναδική της οπτική. Εδώ δεν θα βρεις μόνο καλούς, αλλά ταλαιπωρημένους από τους δαίμονές τους αστυνομικούς που κάνουν το καθήκον τους. Τα συστημικά προβλήματα, που προκύπτουν από τον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας, πρωταγωνιστούν όσο και οι ήρωες, οι οποίοι είναι άλλοτε «καλοί», άλλοτε διεφθαρμένοι – και συχνά όλα αυτά μαζί και περισσότερα. Δεν βραβεύτηκε τυχαία ως «Καλύτερη Δραματική Σειρά» από τη Royal Television Society.

Πού θα το δεις: Στo COSMOTE TV PLUS, όπου είναι διαθέσιμοι όλοι οι κύκλοι, μετά την αποκλειστική προβολή του έκτου στην COSMOTE TV.

.

Vigil – Ένα κλειστοφοβικό θρίλερ μυστηρίου που καταφέρνει το ακατόρθωτο

Who is who: Μια σειρά που καταφέρνει να γίνει πρωτότυπη στο γνωστό genre αναζήτησης του δολοφόνου. Δεν ξέρουμε πόσα περισσότερα πρέπει να πούμε.

Γιαtea να το δεις: Για τους γρήγορους ρυθμούς, τις έξυπνες ανατροπές, τους ενδιαφέροντες χαρακτήρες και την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα του πυρηνικού υποβρυχίου, όπου εκτυλίσσεται το μεγαλύτερο μέρος της σειράς. Εκεί βρήκε τον θάνατο ένα μέλος του πληρώματος και εκεί μεταβαίνει η πράκτορας Έιμι Σίλβα για να λύσει το μυστήριο. Κανείς δεν μοιάζει να χαίρεται με την παρουσία της, ενώ το μόνο πρόσωπο που τη βοηθά, η συνεργάτιδά της, Κίρστεν Λόνγκρεις, βρίσκεται στη Σκωτία και επικοινωνεί μαζί της με κωδικοποιημένα μηνύματα, μέσω ασυρμάτου. Σταδιακά, οι δυο γυναίκες καταλαβαίνουν ότι η συνωμοσία που κρύβεται – κυριολεκτικά – κάτω από την επιφάνεια, απλώνεται πολύ πέρα από τα σύνορα της Μεγάλης Βρετανίας.

Πού θα το δεις: Στο COSMOTE TV PLUS όπου είναι διαθέσιμα όλα τα επεισόδια.

.

Brassic – Το βέβηλο χιούμορ της εργατικής τάξης

Who is Who: Βρετανική κωμωδία με όλη τη σημασία της φράσης. Στο επίκεντρο, μια παρέα της εργατικής τάξης, που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα – και να διασκεδάσει – μέσω της παραβατικότητας.

Γιαtea να το δεις: Αν οι αγαπημένες σου ταινίες δράσης έκαναν παιδί με μια μαύρη κωμωδία, θα ήταν το Brassic. Κάθε είδους απίθανο μικροέγκλημα, εκτελεσμένο με τους πιο εφευρετικούς – και ενίοτε ξεκαρδιστικά αξιοθρήνητους – τρόπους περνά από την οθόνη, συνθέτοντας αγνή τηλεοπτική ψυχαγωγία. Κι επειδή οι Βρετανοί είναι Βρετανοί, στους γρήγορους ρυθμούς της σειράς χωρούν και με το παραπάνω τα κοινωνικά μηνύματα, είτε αφορούν την ανισότητα είτε τις ψυχικές ασθένειες και τις προσωπικές μας σχέσεις, πάντα δοσμένα με μια σπάνια φυσικότητα.

Πού θα το δεις: Η τρίτη σεζόν της σειράς κάνει την πρεμιέρα της το Σάββατο, 27/11 στις 18:00 με όλα τα επεισόδια back-2-back στο COSMOTE SERIES MARATHON HD, για να μας δώσει το binge watching που μας αξίζει..

.

The Pembrokeshire Murders – Μια διαφορετική ματιά στις σειρές για serial killers

Who is Who: Ένα αστυνομικό θρίλερ βασισμένο σε μια πραγματική υπόθεση που συγκλόνισε τη Βρετανία, εξετάζει τη μάχη ενός αστυνομικού με το χρόνο, στην προσπάθειά του να βρει στοιχεία εις βάρος ενός serial killer πριν εκείνος αποφυλακιστεί.

Γιαtea να το δεις: Ποιος είναι αυτός που αδιαφορεί μπροστά σε μια ζουμερή υπόθεση κατά συρροήν δολοφονιών; Στην προκειμένη περίπτωση, έρχεται με ένα bonus: σε αντίθεση με άλλες true crime σειρές, στο The Pembrokshire Murders πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι τα θύματα. Ο serial killer δεν παρουσιάζεται ως κάποια διεστραμμένη μεν, αξιοθαύμαστη δε διάνοια και το αποτέλεσμα είναι πιο φρέσκο από ό,τι θα περιμέναμε από μια σειρά της κατηγορίας.

Πού θα το δεις: Στο COSMOTE TV PLUS όπου είναι ήδη διαθέσιμα όλα τα επεισόδια.

.

Small Axe – Η μαύρη ιστορία της Βρετανίας επιτέλους ζωντανεύει

Who is Who: Η μίνι σειρά πέντε επεισοδίων του Στιβ ΜακΚουίν, δημιουργού του οσκαρικού «12 Χρόνια Σκλάβος», αφηγείται τέσσερις πραγματικές και μια φανταστική ιστορία για τις μειονοτικές κοινότητες της Βρετανίας σε περασμένες δεκαετίες.

Γιαtea να το δεις: Πρώτον, για να έρθεις σε επαφή με ένα ζωντανό, πολύχρωμο, βάναυσο και επαναστατικό κομμάτι της βρετανικής ιστορίας που συχνά παραγνωρίζεται. Δεύτερον, γιατί οι ιστορίες που αφηγείται το Small Axe εκτυλίσσονται στις λατρεμένες δεκαετίες του ’70 και του ’80. Και τρίτον, γιατί ο τρόπος με τον οποίο περιγράφει τη σκληρότητα του ρατσισμού και το θάρρος των αγώνων για την ισότητα είναι αδύνατον να μη σε παρασύρει. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το λένε και οι κριτικοί που βράβευσαν τη σειρά με Χρυσή Σφαίρα.

Πού θα το δεις: Όλα τα επεισόδια είναι διαθέσιμα και σε περιμένουν στο COSMOTE TV PLUS.

.

Luther – Η σειρά που απορούμε γιατί δεν έχεις δει ακόμα

Who is Who: Ακόμη κι αν δεν έχεις παρακολουθήσει ακόμη το συναρπαστικό Luther, κατά πάσα πιθανότητα έχεις ήδη ακούσει πολλά για αυτό. Αν όχι, μια σύντομη περιγραφή οφείλει να συμπεριλάβει τις λέξεις: serial killers, ντετέκτιβ με σκοτεινή πλευρά, σασπένς και – κυρίως – Ίντρις Έλμπα.

Γιαtea να το δω: Πρώτα από όλα, προφανώς, για τον Ίντρις Έλμπα. Για τον Ίντρις Έλμπα με βρετανική προφορά και σε μια από τις ερμηνείες που τον καθιέρωσαν. Από εκεί και πέρα, το Luther προσφέρει λόγους αφειδώς. Ανήκει με σιγουριά στις κορυφαίες βρετανικές crime drama σειρές, καταφέρνει να μας ανεβάσει την αγωνία στα ύψη σε κάθε επεισόδιο και μας έχει χαρίσει ορισμένους από τους καλύτερους κακούς της τηλεόρασης γενικά. Για να μην πούμε και του σινεμά.

Πού θα το δεις: Και οι πέντε σεζόν της πολυβραβευμένης σειράς σε περιμένουν στο COSMOTE TV PLUS – και καθώς αποτελείται από μόλις 21 επεισόδια, το πιθανότερο είναι ότι θα την τελειώσεις μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο.

Μάθε εδώ περισσότερα για τις σειρές της COSMOTE TV.