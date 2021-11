Μία δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους επιβάτες της British Airlines που επέστρεφαν από την Κύπρο , όταν προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο Χίθροου. Αντί για τις βαλίτσες τους είδαν στον ιμάντα μεταφοράς αποσκευών να πηγαινοέρχονται κιβώτια με ψάρια και θαλασσινά.

Τουλάχιστον 100 κιβώτια με ψάρια και θαλασσινά, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, γύριζαν στον ιμάντα μεταφοράς αποσκευών, με τους επιβάτες της British Airlines όχι μόνο να ψάχνουν απεγνωσμένα τις βαλίτσες τους αλλά να πρέπει να αντιμετωπίσουν και την έντονη δυσοσμία.

Μερικοί επιβάτες ήταν «εξοργισμένοι», αναφέροντας ότι «πιστεύαμε ότι οι αποσκευές μας βρίσκονταν στο δεύτερο κύμα παραδόσεων, αλλά ήταν ένα συνεχόμενο κύμα κιβωτίων με ψάρια». Στους ιμάντες μεταφοράς αποσκευών υπήρχαν τελικά μόνο τα εν λόγω κιβώτια, τα οποία έφεραν πάνω τους αυτοκόλλητα για το αεροδρόμιο JFK στις ΗΠΑ.

Το προσωπικό της British Airlinews, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του BBC, φάνηκε «μπερδεμένο» και δεν ήξερε τι ακριβώς είχε συμβεί. Στους επιβάτες τελικά δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι θα πάρουν αποζημίωση και επέστρεψαν στο σπίτι τους με άδεια χέρια.

Στη συνέχεια οι British Airlines επικοινώνησαν με τους επιβάτες και τους ενημέρωσαν ότι οι αποσκευές θα επιστρέφονταν αργότερα. Επίσης, ζήτησαν συγγνώμη, εξηγώντας ότι οι περισσότεροι επιβάτες είχαν παραλάβει τις αποσκευές τους κανονικά.

British Airways passengers left «baffled» after crates of frozen fish arrived instead of their luggage 🐟🐟🐟https://t.co/IrROzAFlJU

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 3, 2021