Σε χέρια Πολωνού φαίνεται πως καταλήγει η Χρυσή Μπάλα. Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά που ήθελαν τον Λιονέλ Μέσι να κατακτά την Χρυσή Μπάλα, ήρθε ένα ανεπίσημο έγγραφο, που διέρρευσε τις τελευταίες ώρες στα social media, το οποίο εμφανίζει τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι ως τον μεγάλο νικητή. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ και ο Καρίμ Μπενζεμά πλαισιώνουν τον Πολωνό στράικερ στην πρώτη τριάδα.

Σύμφωνα με την σχετική λίστα, ο παίκτης της Μπάγερν είναι πρώτος με 627 πόντους, και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η είδηση, θα είναι η παρθενική κατάκτηση του εν λόγω βραβείου από τον 33χρονο διεθνή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέλαβε την 9η θέση της κατάταξης, ενώ η πρώτη δεκάδα έχει γεύση από Τσέλσι, με τους Ζορζίνιο και Καντέ να παίρνουν την 5η και 7η θέση αντίστοιχα.

Bruno finishes 15th in the Ballon dor Rankings not bad at all pic.twitter.com/18JBnBlMCc

— Ansh (@Ansh710839) October 27, 2021