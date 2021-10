Ο Νίκολα Γιόκιτς όλη την ομάδα των Νάγκετς, καθώς στην αναμέτρηση με τους Τζαζ τραυματίστηκε στο δεξιό γόνατο και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Ο Σέρβος σέντερ συγκρούστηκε γόνατο με γόνατο με τον Ρούντι Γκομπέρ και έπεσε σφαδάζοντας στο παρκέ προκαλώντας την ανησυχία σε όλη την ομάδα, ενώ λίγο αργότερα αποχώρησε από το γήπεδο.

Ο MVP της σεζόν 2020-2021 έδειχνε να πονάει αρκετά και όλο το ιατρικό επιτελείο των Νάγκετς έπεσε από πάνω του προκειμένου να δουν τι συμβαίνει. Βέβαια οι πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο ότι μάλλον έχει αποφύγει τα χειρότερα αφού οι αρχικές εξετάσεις ήταν καθαρές και δεν φαίνεται προς το παρόν κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Prayers up to Nikola Jokic 🙏🏽

The MVP exited the game after this collision with Rudy Gobert in the first half of Nuggets-Jazz.pic.twitter.com/TLxwZchBkK

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) October 27, 2021