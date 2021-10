Μια φωτογραφία του πεθερού του που έκανε την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κοροναϊού ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά.

Στην ανάρτησή του ο CEO της Pfizer αναφέρει πως «είναι πάντα ιδιαίτερα ευχάριστο όταν η επιστήμη μας έχει την ευκαιρία να βοηθήσει αυτούς που αγαπάμε».

Υπενθυμίζεται ότι ο πεθερός του Άλμπερτ Μπουρλά ήταν ο πρώτος από την οικογένειά του που έκανε το εμβόλιο τον περασμένο Ιανουάριο και τότε είχε ανεβάσει τη σχετική φωτογραφία.

«Αυτός είναι ο πεθερός μου, είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας μας που έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου. Στα 84 του χρόνια, είναι σε ομάδα υψηλού κινδύνου και υπομονετικά περίμενε την σειρά του στην Ελλάδα. Έχω ακούσει πολλές ιστορίες από ανθρώπους που γέμισαν με αισθήματα στην όψη του εμβολιασμού των αγαπημένων τους. Τώρα γνωρίζω το συναίσθημα» είχε γράψει ο Άλμπερτ Μπουρλα.

It’s always particularly gratifying when our science has the chance to help those we love. My father-in-law recently received his booster dose of our #COVID19 vaccine. #PfizerProud pic.twitter.com/jLOO7T9Tng

— Albert Bourla (@AlbertBourla) October 19, 2021