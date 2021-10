Tο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας- ΕΚΟΜΕ, το Tμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Παγκόσμιο Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας στην Ψηφιακή Επικοινωνία και η Ελληνοαμερικανική Ένωση, παρουσιάζουν το βραβευμένο ντοκιμαντέρ “Trust Me” του Roko Belic, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της «10ης Παγκόσμιας Εβδομάδας της UNESCO για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία 2021», και της αντίστοιχης Ελληνικής Εβδομάδας, που πραγματοποιείται από 24 έως 31/10/ 2021, με θέμα «Media and Information Literacy for the Public Good».

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, στις 18.00, στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22), στην Αθήνα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας*. Μετά την προβολή της ταινίας, θα ακολουθήσει συζήτηση, την οποία θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Φάνης Παπαθανασίου.

«TRUST ME» Documentary VOD from TRUST ME Documentary Film on Vimeo.

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ “Trust Me” (2020), την ελληνική έκδοση του οποίου έχουν επιμεληθεί το ΕΚΟΜΕ μαζί με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, εξερευνά την τεχνολογία της πληροφορίας και την ανάγκη για γραμματισμό στα Μέσα με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την παραπληροφόρηση στην ψηφιακή εποχή. Εξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η παραπληροφόρηση οδηγεί σε έλλειψη εμπιστοσύνης και κατ’ επέκταση σε ρατσισμό, πόλωση, την ώρα που οι Διαδικτυακές Πλατφόρμες και τα Μέσα επενδύουν πολλές φορές στο ένστικτο του φόβου για να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Συναρπαστικές ανθρώπινες ιστορίες, γεγονότα και ειδικοί, έρχονται μέσα από το έργο αυτό να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά.

Την εκδήλωση χαιρετίζουν οι: Πάνος Κουάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΚΟΜΕ, Νίκος Παναγιώτου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, ΑΠΘ, Rosemary Smith, Managing Director – Getting Better Foundation, Impact Producer – “Trust Me” Documentary.

* Για κρατήσεις θέσεων τηλ: 210 3680052 (9:00-17:00) και culture@hau.gr έως Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου.

Η είσοδος στο Θέατρο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης επιτρέπεται κατόπιν επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης. Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ü Η ταινία “Trust Me” (2020) έχει λάβει διεθνή διανομή, χάρη στην επιτυχία του πολυβραβευμένου και υποψήφιου για Όσκαρ για την ταινία του HAPPY (2012) σκηνοθέτη της, Roko Belic.

ü Είναι παραγωγής του Getting Better Foundation, μιας οργάνωσης που σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για το ευρύ κοινό, με την βοήθεια ερευνητών και επιστημόνων.

ü Τόποι γυρισμάτων: ΗΠΑ, Ινδία και Νέα Ζηλανδία.

ü Έχει προβληθεί σε διάφορα φεστιβάλ και κερδίσει το «βραβείο του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ» στα εξής: Flickers’ Rhode Island Int. Film Festival – Providence, Rhode Island, Montana Int. Film Festival (MINT) – Billings, Montana, IndieFEST Film Awards – La Jolla, California, Alexandria Film Festival – Alexandria, Virginia (Joe Cantwell Excellence in Documentary Award)