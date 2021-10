Το βράδυ του Σάββατου στο τρίτο live του “Just the two of us” ένα από τα ζευγάρια που ανέβηκαν στη σκηνή ήταν η Πηγή Δεβετζή και ο Θάνος Πετρέλης.

Οι δυο τους ερμήνευσαν το κομμάτι «Πάμε στον Άδωνη» και απέσπασαν πολύ θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή.

Ωστόσο η Βίκυ Σταυροπούλου ξάφνιασε (μάλλον δυσάρεστα!) την Πηγή Δεβετζή με ένα σχόλιό της.

«Μου αρέσει που επιλέξατε αυτό το τραγούδι. Αλήθεια Πηγή, γιατί με κοίταξες εκεί που ελεγε χοντρή;», είπε η Βίκυ Σταυροπούλου και όλοι ξέσπασαν σε γέλια.

«Αλήθεια; Δεν σε κοίταξα. Κοιτούσα γενικά», απάντησε η Πηγή Δεβετζή με την Βίκυ Σταυροπούλου να της λέει πως κάνει πλάκα.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα: