Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον σε δήλωσή του υποστήριξε πως ο Ρονάλντο έπρεπε να αγωνιστεί βασικός στο παιχνίδι με την Έβερτον.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ πήρε την απόφαση να κρατήσει εκτός ενδεκάδας τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην αναμέτρηση με την Έβερτον και μετά το ισόπαλο 1-1 δέχτηκε σκληρή κριτική.

Στο ίδιο μήκος κύματος μαζί με όσους τον έκρινε για την απόφασή του ήταν και ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο οποίος τόνισε πως ο Ρονάλντο θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση με την Έβερτον και όχι να περάσει η αλλαγή.

Ο Πορτογάλος σούπερσταρ έχει πετύχει πέντε γκολ σε έξι αγώνες μέχρι στιγμής με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ωστόσο όμως ο νορβηγός προπονητής έχει δηλώσει πως δεν είναι δυνατόν ο Ρονάλντο να παίζει σε όλα τα παιχνίδια και λόγω ηλικίας αλλά και λόγω ότι υπάρχουν κι άλλοι ικανοί παίκτες στο ρόστερ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στον Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ:

«Οι αντίπαλοι πήραν θάρρος όταν είδαν ότι ο Ρονάλντο δεν παίζει».

«Ναι, το ξέρω. Όμως θα πρέπει πάντα να αρχίζεις τους αγώνες με τους καλύτερους παίκτες σου».

🗣 Sir Alex Ferguson: “You should always start with your best players.” [IG: khabib_nurmagomedov via @MirrorFootball] pic.twitter.com/upAb461JyU

