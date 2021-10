Συναγερμός έχει σημάνει σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα, τα προσωπικά δεδομένα δισεκατομμυρίων χρηστών του Facebook φαίνεται ότι είναι πλέον διαθέσιμα προς πώληση σε φόρουμ χάκερ.

Όλα αυτά, την στιγμή που το μέσο κοινωνικής δικτύωσης βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τις 18:30 της Δευτέρας, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του Sputnik, έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναφορές που κάνουν λόγο για πώληση των δεδομένων 1,5 δισ. χρηστών σε γνωστό φόρουμ χάκερ.

Μάλιστα ένας υποψήφιος αγοραστής φέρεται να ενδιαφέρεται για την αγορά των δεδομένων ενός εκατομμυρίου χρηστών, με το ποσό να φτάνει τα 7,5 εκατ. δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι ο ένας λογαριασμός αξίζει… 5.000 δολάρια.

Σε ανάρτησή του ο πωλητής ισχυρίζεται πως εκπροσωπεί μια μεγάλη εταιρεία στην οποία εργάζεται για να πάρει δεδομένα από το Facebook. Ακόμη σημειώνει πως η εταιρεία έχει πάνω από 18.000 πελάτες και λειτουργεί τουλάχιστον εδώ και τέσσερα χρόνια. Παράλληλα φαίνεται να επισημαίνει ότι «είμαστε νόμιμη εταιρεία».

Την ίδια στιγμή, έχει επιβεβαιωθεί ότι τόσο το Facebook όσο και το Instagram έχουν αποσυρθεί από το Σύστημα Ονοματοδοσίας Διαδικτύου (DNS), ενώ τα ονόματά τομέα Facebook, Instagram και WhatsApp έχουν καταχωρηθεί προς πώληση.

Confirmed: The DNS records that tell systems how to find https://t.co/qHzVq2Mr4E or https://t.co/JoIPxXI9GI got withdrawn this morning from the global routing tables. Can you imagine working at FB right now, when your email no longer works & all your internal FB-based tools fail?

— briankrebs (@briankrebs) October 4, 2021