Μήνυμα συμπαράστασης στον Κάρλος Ζέκα, ο οποίος υπέστη ρήξη χιαστών και θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν, έστειλε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το βράδυ της Δευτέρας (4/10) οι Ασπρόμαυροι με ανάρτησή τους στα social media ευχήθηκαν στον διεθνή μέσο να επιστρέψει σύντομα πίσω, δυνατός και υγιής.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται στον ίδιο όμιλο του Conference League με με την Κοπεγχάγη. Στις 21/10 οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στην Δανία για την 3η αγωνιστική των ομίλων, ενώ στις 4 Νοεμβρίου θα παίξουν στην Τούμπα, για την 4η αγωνιστική.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

Stay strong and get back soon and healthy Carlos 🙏 #PAOK #Reloaded https://t.co/ScbfgxZSWc

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 4, 2021