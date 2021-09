Τα ρεκόρ και ο Λιονέλ Μέσι είναι ως γνωστόν δύο έννοιες συνυφασμένες, καθώς ο αργεντίνος σούπερ σταρ έχει βαλθεί να καταρρίψει όσο περισσότερα μπορεί μέχρι να βάλει τέλος στην τεράστια καριέρα του.

Αυτήν τη φορά ο 34χρονος μεσοεπιθετικός άφησε για λίγο τα συλλογικά ρεκόρ και έπιασε αυτά με τις εθνικές ομάδες.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση με τη Βολιβία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου οδήγησε την Αλμπισελέστε στη νίκη με σκορ 3-0, πετυχαίνοντας χατ-τρικ και σημειώνοντας ένα ακόμα μοναδικό επίτευγμα.

Τι έκανε; Έφθασε τα 79 τέρματα και ξεπέρασε τον θρυλικό Πελέ, που είχε σημειώσει 77 γκολ.

Έτσι έγινε ο πρώτος σκόρερ στη Λατινική Αμερική με τις εθνικές ομάδες.

Ο Μέσι βρίσκεται στην 5η θέση των αρχισκόρερ όλων των εποχών με τις εθνικές ομάδες.

Στην πρώτη θέση είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 111 και ακολουθούν οι Αλί Νταέι με 109, Μικχτάρ Νταχάρι (Μαλαισία) με 89 και Φέρεντς Πούσκας με 84 γκολ.

Παράλληλα, ο Μέσι σημείωσε 6η φορά στην καριέρα του χατ-τρικ.

Πρώτη φορά είχε σημειώσει τρία γκολ το 2012 στη φιλική αναμέτρηση με την Ελβετία (3-1).

Στις 9 Ιουνίου 2012 με αντίπαλο τη Βραζιλία ο Μέσι είχε πετύχει το δεύτερο χατ τρικ με την Εθνική και πάλι σε φιλικό παιχνίδι (4-3).

Ένα χρόνο αργότερα στο ανεπίσημο παιχνίδι με τη Γουατεμάλα (4-0) κατέγραψε την 3η φορά που σημείωσε τρία γκολ.

Στις 10 Ιουνίου 2016 ήταν η πρώτη φορά που σημείωσε τρία γκολ σε επίσημο παιχνίδι. «Θύμα» του ο Παναμάς, που ηττήθηκε με 5-0.

Για τα προκριματικά του Μουντιάλ στις 10 Οκτωβρίου 2017 ο Μέσι είχε σημειώσει τρία γκολ, όπως επίσης και στις 29 Μαΐου 2018, στο φιλικό με την Αϊτή.

Στα 57 παιχνίδια που έχει σκοράρει ο αρχηγός, η Αργεντινή δεν κατάφερε να κερδίσει μόλις 3 φορές, ενώ έχει παραχωρήσει και έξι ισοπαλίες.

