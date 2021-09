Με ένα ξεκαρδιστικό spot ξεκίνησε η καμπάνια για τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

Το βίντεο μας μεταφέρει στο Γραφείο Πληροφοριών της διοργάνωσης, με τον αυθεντικό Κρητικό υπάλληλό του.

Ο υπάλληλος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο σε 17 γλώσσες και… 46 διαλέκτους, ενώ η καταγωγή του από τη λεβεντογέννα είναι σαφής σε όλη τη διάρκεια του spot.

Στόχος, φυσικά, να καταφτάσουν όλοι στις 3 Οκτωβρίου, για τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης!

Αν μας καλέσεις, λένε οι διοργανωτές, we tell you all και αν δεν μας ακούς καλά απλά get the zero!

Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε αυτόν τον αγώνα You pass Good.

Εσείς ξέρατε ότι στα Κινέζικα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Tan Tan;

Ο 6ος Ημιμαραθώνιος Κρήτης επιστρέφει στις 3 Οκτωβρίου 2021 μετά από ένα μικρό διάλειμμα για να γεμίσει χαμόγελα το κέντρο της Κρήτης.

Άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και από κάθε γωνιά του πλανήτη θα σμίξουν ξανά με ασφάλεια στην καρδιά της Κρήτης για να τρέξουν, να περπατήσουν και να διασκεδάσουν, επιλέγοντας ανάμεσα σε αγώνες 21,1 χλμ, 10 χλμ και 5 χλμ.

Πληροφορίες εγγραφές : www.cretehalfmarathon.com

Το υγειονομικό πρωτόκολλο του Ημιμαραθωνίου Κρήτης έχει εγκριθεί από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης διοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αρκαλοχωρίου

Συνδιοργανωτές:

Περιφέρεια Κρήτης / Region of Crete

Δήμος Μινώα Πεδιάδας – Municipality of Minoa Pediadas

Πολιτιστικός Σύλλογος Αρκαλοχωρίου

Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού

Πολιτιστικός Σύλλογος Βόνης

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά

Πολιτιστικός Σύλλογος Χουμερίου