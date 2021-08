Όλα για όλα για την απόκτηση του Κίλιαν Εμπαπέ από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Σύμφωνα με το Sky Sports η Βασίλισσα είναι αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για να ντύσει στα λευκά τον Γάλλο σούπερ σταρ και για αυτό φέρεται να κατέθεσε νέα βελτιωμένη πρόταση ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ!

Όπως αναφέρει το αγγλικό Μέσο, οι Ισπανοί έριξαν σήμερα στο τραπέζι τη δεύτερη τους πρόταση και ευελπιστούν να λάβουν θετική απάντηση από τους Γάλλους, οι οποίοι πάντως ξεκαθαρίζουν συνεχώς πως δεν πρόκειται να τον αφήσουν να αποχωρήσει.

Βέβαια, ο Αλ Κελαϊφί ανέφερε επίσης πως εφόσον φτάσει στα γραφεία της Παρί μία πολύ δυνατή πρόταση, τότε ίσως και να δώσει το «οκ» για τη μεγάλη μεταγραφή του Εμπαπέ στη Ρεάλ.

BREAKING: Real Madrid have made a second bid of €170m to PSG for Kylian Mbappe.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 26, 2021