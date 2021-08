Η ανισότητα σε σχέση με τα εμβόλια είναι δεδομένη, ενώ επιστήμονες υποστηρίζουν ότι είναι προτιμότερο να γίνουν και οι δύο δόσεις εμβολίου σε όλους τους λαούς του πλανήτη παρά να πάμε σε μια τρίτη, αναμνηστική δόση για τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Πολιτικής Προστασίας, η Ελλάδα στέλνει χιλιάδες δόσεις εμβολίων σε χώρες που έχουν μείνει πίσω στο πρόγραμμα εμβολιασμού. Πιο συγκεκριμένα:

Στην ίδια ανάρτηση τονίζεται ότι είναι προσηλωμένη στη μάχη της αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ η βοήθεια δίνεται μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό.

#Greece keeps supporting #Covid_19 fight by offering #AstraZeneca vaccines 💉 through the #EUCivPro Mechanism to:

🇰🇪 Kenya ➡ 180K doses

🇺🇦 Ukraine ➡ 100K doses

🇱🇾 Libya ➡ 200K doses

🇬🇷 🤝 🇪🇺 committed to helping combat the #pandemic#EUsolidarity #GRCivPro #StrongerTogether pic.twitter.com/kG5gqtnDP0

— Civil Protection GR (@GSCP_GR) August 18, 2021