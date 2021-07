Οι Λονδρέζοι έχουν πλέον τη δυνατότητα να προσθέσουν στις επιλογές δραπέτευσής τους από την πολύβουη πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου έναν νέο προορισμό: εδώ και λίγο καιρό, το Albion Fields, ένας «κήπος γλυπτών» στο Oxfordshire δέχεται φιλότεχνο κοινό.

«Περπατώντας σε αυτά τα όμορφα εδάφη κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού, συνειδητοποίησα ότι είχα μια μοναδική ευκαιρία να μοιραστώ αυτή την εμπειρία» είπε o ίδιος σύμφωνα με το ΑΠΕ.

«Έχοντας πρόσβαση σε αυτή τη γη, σε συνδυασμό με τα πολλά χρόνια εμπειρίας μου δουλεύοντας με έργα σύγχρονης γλυπτικής, πήρα την απόφαση να ανοίξω ένα πραγματικά συναρπαστικό υπαίθριο πάρκο γλυπτών».

The most exciting cultural hotspot to head to this summer https://t.co/9ZB0BmAp75

Για την πραγματοποίηση του ονείρου του, ο Hue-Williams συνεργάστηκε με τέσσερις γκαλερί: τις Marian Goodman, König Galerie, Lisson Gallery και Goodman Gallery (η δική του γκαλερί, η Albion Barn είναι μέσα στον χώρο).

Αυτό το καλοκαίρι, οι επισκέπτες μπορούν να δουν έργα από καλλιτέχνες όπως οι Alicja Kwade, Rachel Whiteread, Erwin Wurm και David Adjaye

See works by Ai Weiwei, Rachel Whiteread, and others at England’s new blue-chip selling sculpture park Albion Fields: https://t.co/9K3p01X6aH pic.twitter.com/kSHnj0u56i

