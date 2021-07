Ημέρα ανακοινώσεων σήμερα για τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους μετά τους Τόμας Βατσλίκ και Αγκιμπού Καμαρά να γνωστοποιούν και την απόκτηση του Αλγκασίμ Μπα.

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε ακολουθήσει την αποστολή των Πειραιωτών που είχε ταξιδέψει στην Αυστρία και είχε καταγράψει τα πρώτα του λεπτά με την ερυθρόλευκη φανέλα, σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα από τους πρωταθλητές Ελλάδας.

Οι Ερυθρόλευκοι πρόσθεσαν στο ρόστερ τους ένα ακόμα «διαμαντάκι», με τον Πέδρο Μαρτίνς και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να πιστεύουν πολύ στις ικανότητες του και να θεωρούν ότι έχει όλα τα φόντα για να εξελιχθεί και να κάνει μια σπουδαία καριέρα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Αλγκασίμ Μπα ήταν ένα από τους πιο περιζήτητους παίκτες της Αφρικάνικης Ηπείρου, με τον Ολυμπιακό να τον «κλέβει» μέσα από τα χέρια μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, όπως είναι οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Μίλαν και Γάνδη. Ο νεαρός άσος είναι αρχηγός στην Κ19 της Γουϊνέας, με τον Αφρικανό να έχει αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις στον Πορτογάλο τεχνικό και στους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Η ανάρτηση των Πειραιωτών για την απόκτησή του:

Αλγκασίμ Μπα, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Algassime Bah! 🔴⚪

#Olympiacos #Transfer #Welcome #AlgassimeBah #WelcomeBah #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/VwgBRnTcys

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) July 13, 2021