Η Βιλερμπάν βρίσκεται σε αναζήτηση ψηλού, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος είναι πλέον παίκτης του Ολυμπιακού.

Οι Γάλλοι εξετάζουν κάποιες περιπτώσεις παικτών, με αυτή του Οθέλο Χάντερ να είναι σε καλό δρόμο, καθώς οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις σύμφωνα με το ισραηλινό «Sport5.co.il».

Ο 35χρονος σέντερ έμεινε ελεύθερος από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου αγωνιζόταν εκεί τις τελευταίες δύο χρονιές και πλέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο έμπειρος ψηλός, υπό τις οδηγίες του Γιάννη Σφαιρόπουλου, μέτρησε στη Euroleague 8 πόντους και 5,3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Otello Hunter is in advanced negotiations with ASVEL Lyon-Villeurbanne@OManhime #EuroLeague pic.twitter.com/CkavwqCbvT

— Sport5 (@sport5il) June 27, 2021