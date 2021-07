Κινηματογράφος

Ελληνικός Τίτλος 2046 23o Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης Ενα ψάρι που το έλεγαν Γουάντα Οι απέναντι Μία κρυφή ζωή Ενα ήσυχο μέρος 2 Ασπρο πάτο Μήλα Μπλε βελούδο Chungking Express Ελα να δεις Κρουέλα (με υπότιτλους) Σίγουρα, ίσως... Digger Η Ντιλιλί στο Παρίσι (μεταγλωττισμένη) Ευρώπη '51-Η μεγαλύτερη αγάπη Fast & Furious 9 - Μαχητές των δρόμων Εκπτωτοι άγγελοι Ο Φόβος Για τη μικρή Σάμα Το αίνιγμα Για όλα φταίει το γκαζόν Και οι δήμιοι πεθαίνουν Ευτυχισμένοι μαζί Ο γκρινιάρης (μεταγλωττισμένη) High Fidelity Εντιμος κλέφτης Η γη του μέλιτος Επιστροφή στο Χάουαρντς Εντ Είμαι η Κούβα Σου υπόσχομαι αναρχία Ερωτική επιθυμία Οι μεταφραστές Λούκα (μεταγλωττισμένη) Lucky Μ - Ο δράκος του Ντίσελντορφ Made In Bangkok Maria by Callas – η Μαρία Κάλλας εξομολογείται Μάρτιν Ίντεν Minari Monday Ζούσε τη ζωή της Γυμνά χέρια Nomadland Οι μητέρες μας Νύχτα και καταχνιά Στα κέρατα του ταύρου Μόνο αυτοί είδαν το δολοφόνο Ουπς! Ο Νώε έφυγε... (μεταγλωττισμένη) Μήπως είσαι ο τύπος μου; και άλλες αναζητήσεις περί έρωτος Μολύβι Μαχαίρι Σκυτάλη Ο τρελός Πιερό Positively Different, Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 2021 Υποσχόμενη νέα γυναίκα Κανείς δεν μπορεί να μας σώσει Η Ράϊα και ο τελευταίος δράκος (μεταγλωττισμένη) Η σκύλα Scoody Doo! (μεταγλωττισμένη) Αναζητώντας το χρυσάφι του κόσμου Ταινίες μικρού μήκους 1 Ταινίες μικρού μήκους 2 Εγκλημα στον Σταθμό Βενιζέλου Soul (μεταγλωττισμένη) Soul (με υπότιτλους) Στρόμπολι, η γη του Θεού Τα Ταξίδια του Σάλιβαν Σουπερνόβα Ράφτης Θεώρημα Πώς να σκοτώσεις τον πρωταγωνιστή σου Το Κάλεσμα 3: Ο διάβολος με έβαλε να το κάνω Οι Κρουντς 2: Νέα εποχή (μεταγλωττισμένη) Ο βασιλιάς Γάιδαρος (μεταγλωττισμένη) Το νησί των ψεμάτων Η γυναίκα πειρασμός Ο άνθρωπος που πούλησε το δέρμα του Ο προστάτης Οι άγνωστοι Αθηναίοι Οι μάγισσες Αυτοί που εύχονται τον θάνατό μου Τομ και Τζέρι (μεταγλωττισμένη) Οι δυο μας Οι διαρρήκτες Wonder Woman 1984 Original Τίτλος 2046 23rd Thessaloniki Documentary Festival A Fish Called Wanda A Foolish Love A Hidden Life A Quiet Place Part II Another Round Apples Blue Velvet Chungking Express Come and See Cruella (subbed) Definitely, Maybe Digger Dilili in Paris (dubbed) Europe '51 F9: The Fast Saga Fallen Angels Fear For Sama Garde à vue Gazon Maudit Hangmen Also Die! Happy Together Here Comes The Grump (dubbed) High Fidelity Honest Thief Honeyland Howards End I am Cuba I Promise You Anarchy In the Mood for Love Les traducteurs Luca (dubbed) Lucky M Made In Bangkok Maria by Callas Martin Eden Minari Monday My Life to Live Naked hands Nomadland Nuestras madres Nuit et brouillard On the bull's horns Only the Animals Ooops! Noah Is Gone... (dubbed) Pas son genre Pencil Knife Baton Pierrot le Fou Positively Different, 2021 Short Film Festival Promising Young Woman Que Dios nos perdone Raya and the Last Dragon (dubbed) Scarlet Street Scoob! (dubbed) Seeking the gold of the world Short films 1 Short films 2 Should They Stay or Should They Go? Soul (dubbbed) Soul (subbed) Stromboli Sullivan's Travels Supernova Tailor Teorema The Comeback Trail The Conjuring: The Devil Made Me Do It The Croods: A New Age (dubbed) The Donkey King (dubbed) The Island Of Lies The Lady Eve The Man Who Sold His Skin The Marksman The Unknown Athenians The Witches Those Who Wish Me Dead Tom & Jerry (dubbed) Two of Us Way Down Wonder Woman 1984 Κιν/φοι Αθήνας ΦΛΕΡΥ ΑΝΕΣΙΣ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΘΗΝΑ VILLAGE 5 CINEMAS PAGRATI VILLAGE SHOPPING AND MORE COOL TYMVOS VILLAGE 15 CINEMAS @ THE MALL ΛΑΪΣ ΑΒΑΝΑ ΑΕΛΛΩ DIGITAL CINEMA ΑΘΗΝΑΙΑ TOWN CINEMAS ΑΙΓΛΗ ΑΙΟΛΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΑΚΤΗ ΑΛΕΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΛΕΞ DIGITAL Cinema ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΛΙΚΗ DIGITAL ΑΛΟΜΑ ΑΛΣΟΣ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-Garden Cinema Digital ΑΜΙΚΟ ΑΜΥΝΤΑΣ ΑΝΟΙΞΙΣ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 3D digital ΑΣΤΡΟΝ DIGITAL ΑΤΤΙΚΟΝ ΑΛΣΟΣ ΒΟΞ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΙΜΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΕΛ ΧΛΟΗ ΦΛΩΡΙΔΑ ΦΙΛΟΘΕΗ ΦΙΛΙΠ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΤΡΙΑΝΟΝ Cinemax ΤΡΙΑΝΟΝ Filmcenter ΣΤΕΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΠΟΡΤΙΓΚ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΣΣΥ DIGITAL CINEMA ΣΙΝΕ ΨΥΧΙΚΟ ΣΙΝΕ ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT ΣΙΝΕ ΣΕΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΣΙΝΕ ΠΑΛΛΗΝΗ ΣΙΝΕ ΝΙΚΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΔΑΦΝΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΙΝΕ ΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ HD Digitial ΣΙΝΕ ΓΑΛΑΤΣΙ ΣΙΝΕ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΙΣ ΡΙΒΙΕΡΑ ΡΙΑ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ ΠΑΛΑΣ ΟΝΕΙΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ DIGITAL ΜΑΡΙΑΝΑ DIGITAL ΜΑΙΑΜΙ ΛΑΟΥΡΑ EUROPA CINEMAS DIGITAL ΛΙΛΑ DIGITAL CINEMA ΚΟΡΑΛΙ Cinemax ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Cinema ΘΗΣΕΙΟΝ ΖΕΦΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ Cinemax ΕΚΡΑΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΗΠΟΣ ΝΕΑ ΜΑΣΚΩΤ ΟΑΣΙΣ VILLAGE CINEMAS ATHENS METRO MALL ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΦΕΑΣ CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ STUDIO NEW STAR ART CINEMA ΑΕΛΛΩ Cinemax 5+1 ΤΡΙΑ ΑΣΤΕΡΙΑ 3D Digital ΓΑΛΑΖΙΑ ΑΚΤΗ ΣΙΝΕ ΑΛΙΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣ 2 ΑΙΓΛΗ 3 ΑΡΙΑΝ ΚΑΡΜΕΝ ΗΛΕΚΤΡΑ ΣΙΝΕ ΚΕΚΡΩΨ Κιν/φοι Θεσσαλονίκης VILLAGE 11 CINEMAS MEDITERRANEAN COSMOS ΣΙΝΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΙΝΕ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΑΛΕΞ ΑΠΟΛΛΩΝ ΝΑΤΑΛΙ ΑΥΡΑ ΕΛΛΗΝΙΣ ΣΙΝΕ ΑΛΣΟΣ CINEPLEXX ONE SALONICA Κατηγορία Θρίλερ Κωμωδία Δράσης Κιν. σχέδια Κοινωνική Ντοκιμαντέρ Αισθηματική Λοιπά Μιούζικαλ Επιστ. Φαντασίας Δραματική