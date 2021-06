Για πρώτη φορά οι επισκέπτες του Κολοσσαίου, του εμβληματικού μνημείου της Ρώμης, θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν πλήρως τα υπόγεια τούνελ και αίθουσες, όπου οι μονομάχοι και τα άγρια ζώα προετοιμάζονταν κάποτε για τη μάχη.

Απλωμένο σε 15.000 τ.μ., το υπόγειο του μνημείου που διαθέτει ιστορία 2.000 ετών, είναι ανοιχτό στο κοινό, μετά την ολοκλήρωση ενός προγράμματος αποκατάστασης που χρηματοδοτήθηκε από ιταλικό οίκο μόδας.

An excellent tour this afternoon of the Colosseum, including access to the underground area. pic.twitter.com/4c0svFeDYF

— Agnes Crawford (@understandrome) September 25, 2020