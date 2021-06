Το ημερολόγιο έγραφε 1999, όταν η ανεξάρτητη δημοσιογράφος Λέσλι Κιν ενημερώθηκε για κάτι πραγματικά παράξενο από έναν Γάλλο συνάδελφό της: Όπως έμαθε, υπήρχε μια έκθεση 90 σελίδων που κατέγραφε μαρτυρίες πιλότων του στρατού και αεροπορικών εταιρειών για UFO.

Το έγγραφο, που είχε τίτλο «UFO και Άμυνα: Για Τι Πρέπει να Προετοιμάσουμε τους Εαυτούς Μας;» (στα γαλλικά: Les OVNI et la Défense: À Quoi Doit-On Se Préparer?), εντέλει δημοσιεύθηκε από μια γαλλική στρατιωτική δεξαμενή σκέψης.

«Σκέφτηκα, Θεέ μου, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στρατηγοί και ναύαρχοι να λένε ότι πιστεύουν πως είναι πιθανό να μας έχει επισκεφθεί κάποιο εξωγήινο σκάφος… Δεν έλεγαν ότι θα μπορούσαν να το αποδείξουν. Όμως ανέφεραν ότι είναι μια πολύ καλή θεωρία για το τι είναι αυτό που μελετούσαν επί τρία χρόνια», δήλωσε η Κιν στον Guardian, σε τηλεφωνική συνέντευξη από το σπίτι της στη Μασαχουσέτη.

«Ήταν τεράστια είδηση. Κι αν είχαν δίκιο; Τι θα συνέβαινε αν άνθρωποι με αντίστοιχους βαθμούς από τις ΗΠΑ έλεγαν το ίδιο πράγμα με εκείνους;»

Εκείνη την εποχή, η Κιν ήταν ραδιοφωνική παραγωγός στο Σαν Φρανσίσκο. Τις πρώτες φορές που προσέγγισε εκδότες, απέφυγε να χρησιμοποιήσει τη λέξη UFO, εξαιτίας του στίγματος γύρω από το θέμα. Αναφέρθηκε σε μια έκθεση από τη Γαλλία για «ασυνήθιστα εναέρια φαινόμενα» (UAP). Χρειάστηκαν έξι μήνες για να βρει ένα μέσο που να είναι πρόθυμο να συνεργαστεί μαζί της επάνω στο θέμα, μέχρι που κατάφερε να πείσει την Boston Globe. Όπως εξηγεί, το κομμάτι που έγραψε έγινε προϊόν «βαριάς επεξεργασίας» και προστέθηκαν «πολλά αστεία».

Όμως εκείνη είχε πια αποφασίσει να ασχοληθεί περισσότερο με το θέμα.

«Δεν υπάρχει άλλο θέμα σαν κι αυτό. Είχε μια υπερβατική διάσταση για εμένα. Και πόσοι δημοσιογράφοι θα μιλούσαν για τα UFO; Όχι πολλοί».

Σήμερα, η υπόθεση που διατύπωσε η Κιν βάσει της γαλλικής έκθεσης – δηλαδή, το ενδεχόμενο Αμερικανοί ηγέτες του στρατού και της κυβέρνησης να μιλούν ανοιχτά για άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα – έχει γίνει πραγματικότητα.

Μέχρι τις 25 Ιουνίου, ο διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών του αμερικανικού υπουργείου άμυνας αναμένεται να καταθέσει μια μη-απόρρητη έκθεση στο Κογκρέσο, στην οποία θα περιγράφει λεπτομερώς τις μαρτυρίες για άγνωστης ταυτότητας εναέρια φαινόμενα (UAP) από πιλότους του στρατού.

«Στόχος μου ήταν να βγάλω το θέμα από τη σφαίρα του παράξενου», εξηγεί η Κιν στον Guardian. «Ίσως επειδή εγώ η ίδια δεν είμαι παράξενη».

Όπως περιγράφει το άρθρο του Guardian, η Κιν μοιάζει μετρημένη και πρακτική, ενώ προέρχεται από μια από τις παλιότερες πολιτικές δυναστείες των ΗΠΑ. Παραδέχεται ότι χωρίς την οικογενειακή της περιουσία, δεν θα είχε το περιθώριο να αφιερώσει τη ζωή της στην αρθρογραφία για τα UFO.

Τονίζει ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της… ουφολόγο: «Ασχολούμαι με την ερευνητική δημοσιογραφία. Η ουφολογία, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, αποτελείται από αυτοανακηρυγμένους ερευνητές».

Εκτός από τα UFO, έχει περάσει χρόνια μελετώντας τον βουδισμό, ενώ έχει γράψει βιβλίο για τις ενδείξεις μεταθανάτιας ζωής».

Μετά τη γαλλική έκθεση, η Κιν χρειάστηκε αρκετά χρόνια για να συλλέξει στοιχεία, να εντοπίσει πηγές και να μάθει να αναγνωρίζει τις αξιόπιστες από τις συνωμοσιολογικές.

«Έκανα συνεντεύξεις τύπου και κατέθεσα μήνυση εις βάρος της NASA [για να πάρει πληροφορίες για μια μαρτυρία του 1965 που έκανε λόγο για ένα αυτοκίνητο σε μέγεθος αυτοκινήτου, που φερόταν να έπεσε από τον ουρανό στο Κέκσμπουργκ της Πενσιλβάνια]. Εργάστηκα πολύ, πολύ σκληρά για να φέρω τα UFO στα “κανονικά” ζητήματα».

«Δεν είχα πρόβλημα με τα άτομα που ήθελαν να με γελοιοποιήσουν. Εξαιτίας του τρόπου που έγραφα για αυτό, δεν προκαλούσα τη γελοιοποίηση. Δεν έγραφα τα συνωμοσιολογικά, τρομολαγνικά άρθρα, έγραφα όπως γράφω και στο βιβλίο μου: Ευθέως και με καλές πηγές».

Στην πορεία, συνεργάστηκε με άτομα που είχαν κοινό, ικανό να τη βοηθήσει να προχωρήσει την έρευνά της. Εντέλει ήρθε σε επαφή με τον Τζον Ποντέστα, τον προσωπάρχη του Μπιλ Κλίντον και αργότερα σύμβουλο του Μπαράκ Ομπάμα, ο οποίος υποστήριζε με ενθουσιασμό την έρευνα για τα UFΟ.

To 2007, η Κιν και ο Τζέιμς Φοξ, σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ “The Phenomenon”, οργάνωσαν μια ενημέρωση με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του στρατού και κυβερνητικό προσωπικό, που συζήτησαν τις μαρτυρίες για UFO. Καθένας από τους 14 ομιλητές είχε μόλις πέντε λεπτά να διηγηθεί την ιστορία του, κι έτσι η Κιν σκέφτηκε να ζητήσει από τον καθένα να γράψει τη μαρτυρία του και να εκδώσει ένα βιβλίο. Το αποτέλεσμα ήταν το μπεστ σέλερ του 2010, με τίτλο “UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record.

Εκεί, υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική επιτροπή που θα συλλέξει πληροφορίες για τα UFO. Ο Ποντέστα έγραψε τον πρόλογο, όμως αρνήθηκε να σχολιάσει το σχετικό άρθρο του Guardian.

Η μεγαλύτερη ανακάλυψή της ήρθε το 2017, όταν προσκλήθηκε από μια παλιά πηγή της, που ήθελε να τη συστήσει με τον Λούις «Λου» Ελιζόντο, την ημέρα που παραιτήθηκε από τη θέση του διευθυντή ενός προγράμματος του Πενταγώνου, το οποίο συνέλεγε πληροφορίες για τα UFO, το σκιώδες Προηγμένο Πρόγραμμα Εντοπισμού Αεροδιαστημικών Απειλών (ΑΑΤΙΡ).

Ουσιαστικά, της αποκάλυψε ότι το πρόγραμμα που ζητούσε υπήρχε ήδη.

Η Κιν συνεργάστηκε με τους Ραλφ Μπλούμενθαλ και την Χέλεν Κούπερ και έγραψαν άρθρο στους Times της Νέας Υόρκης, με τίτλο Glowing Auras and “Black Money”: The Pentagon’s Mysterious UFO Program. Το άρθρο αποκάλυψε την ύπαρξη του ΑΑΤΙΡ από το 2007 έως το 2012, η χρηματοδότηση για το οποίο προερχόταν από μια πρωτοβουλία των γερουσιαστών Χάρι Ριντ, Τεντ Στίβενς και Ντάνιελ Ινούγιε.

Ο Ριντ έχει εκφράσει τον θαυμασμό του για την Κιν. Έχει διαβάσει όλα της τα βιβλία και της πιστώνει, εν μέρει, την αλλαγή της στάσης της κοινωνίας απέναντι στα UFO. «Είναι μια εξαιρετική δημοσιογράφος με ξεχωριστό ταλέντο. Γράφει εμφανώς από καρδιάς. Μου δίνει την αίσθηση ότι πιστεύει αυτά που λέει», έχει δηλώσει ο Ριντ.

Η δημοσίευση αυτού του άρθρου άλλαξε τα πάντα, όπως εξηγεί η ίδια η Κιν στον Guardian, η οποία αισθάνθηκε επιβράβευση από την αλλαγή της νοοτροπίας του κοινού από το 2017 και έπειτα.

Έκτοτε, έχει γράψει ξανά και ξανά στους Times, έχει εργαστεί σε ντοκιμαντέρ και πρόσφατα ανακοινώθηκε πως το βιβλίο της για τα UFO θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο – με τη στήριξη μάλιστα του HBO Max.

Επιτέλους, αισθάνεται δικαιωμένη. Τον Μάρτιο, ο New Yorker δημοσίευσε άρθρο στο οποίο ανέφερε πως η Κιν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αναμενόμενη έκθεση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ενώ τον Μάιο, η εκπομπή 60 Minutes του CBS παρουσίασε θέμα σχετικό με τα UFO, προσθέτοντας περαιτέρω βαρύτητα στη συζήτηση.

Ακόμη και ο ίδιος ο Ομπάμα μίλησε ανοιχτά για το θέμα, σε συνέντευξή του στο The Late Night Show τον περασμένο μήνα.

«Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό και αρχεία για αντικείμενα στον ουρανό, που δεν γνωρίζουμε τι είναι ακριβώς, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε πώς κινούνται, ούτε την πορεία τους», δήλωσε μιλώντας στον Τζέιμς Κορντέν. «Το μοτίβο που ακολουθούσαν δεν μπορεί να εξηγηθεί με ευκολία. Επομένως, πιστεύω ότι οι άνθρωποι προσπαθούν σοβαρά να διερευνήσουν και να καταλάβουν τι είναι αυτό».

Η κυβερνήτης Άλεξ Ντίτριχ, μια συνταξιούχος πιλότος μαχητικού αεροσκάφους, κάνει ένα σχεδόν ετήσιο προσκύνημα στο Πεντάγωνο για να ενημερώσει τους αξιωματούχους για τη μαρτυρία που έχει γίνει γνωστή ως «η Συνάντηση Νίμιτς», και την οποία περιγράφει λεπτομερώς η Κιν στο άρθρο που είχε δημοσιευθεί στους Times το 2017.

Το 2004, ήταν μια από τους αρκετούς πιλότους που είδαν ένα επιμήκες λευκό αντικείμενο σε σχήμα καραμέλας, που κινούνταν με μεγαλύτερες ταχύτητες από αυτές που θα μπορούσαν να επιτευχθούν από την τεχνολογία που έχουμε στη διάθεσή μας.

«Εκείνη την ημέρα ανησυχήσαμε ότι δεν ήταν απλώς κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την εθνική μας ασφάλεια. Ήμασταν λίγο έξω από τις ακτές της Καλιφόρνια και δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Δεν ξέραμε αν θα μπορούσε να αποτελεί απειλή, από κινητικής άποψης ή αν ήταν κάτι που θα μπορούσε να μας βλάψει ή αν επρόκειτο για περίπτωση κατασκοπίας. Οι άμυνές μας υψώθηκαν, επειδή ήμασταν μια στρατιωτική μονάδα που πραγματοποιούσε στρατιωτικές ασκήσεις».

Αναφερόμενη στην εκπαίδευσή της ως πεζοναύτρια, η Ντίτριχ πρόσθεσε: «Είχαμε εκπαιδευτεί να σκεφτόμαστε ότι το καθετί είναι είτε φίλος είτε εχθρός. Και όταν δεν μπορούμε να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως εχθρό, μέχρι να μπορούμε να αποδείξουμε το αντίθετο».

Κατέθεσε τη μαρτυρία της αμέσως μόλις συνέβη και έκτοτε έχει απαντήσει σε ερευνητές του ζητήματος από την Ουάσινγκτον. Ενίοτε της έχει ζητηθεί να ελέγξει οπτικοακουστικό υλικό από άλλα περιστατικά και να το συγκρίνει με αυτό που είδε η ίδια. Πέραν τούτου, δεν έχει αναμειχθεί στην όλη συζήτηση για τα UFO: Δεν έχει ακούσει ποτέ για την ύπαρξη της Κιν ή του οποιουδήποτε άλλου εμπλέκεται στην υπόθεση. Μίλησε δημόσια για την εμπειρία της για πρώτη φορά στην πρόσφατη εκπομπή του 60 Minutes.

Η Ντίτριχ, όπως και η Κιν, ο Ποντέστα και ο Ριντ, υποστηρίζει πως θα πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση για την περαιτέρω έρευνα των άγνωστης ταυτότητας εναέριων φαινομένων.

«Πρόκειται για ένα γραφειοκρατικό σύστημα και εργάζονται εντός συγκεκριμένων ορίων και περιορισμών για το τι μπορούν να κάνουν. Εν μέρει αυτό σημαίνει ότι έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση ή πρέπει να είναι σε θέση να προσλάβουν άτομα για να απαντούν στην τηλεφωνική γραμμή που έχει δημιουργηθεί για το ζήτημα, για να μπορούν να κάνουν ανάλυση δεδομένων, να εξετάζουν τα μοτίβα και να διαπιστώνουν αν οι μαρτυρίες μοιάζουν μεταξύ τους ή αν πρόκειται για απάτες».

Ουσιαστικά, αυτό δήλωσε στη Washington Post και ο διευθυντής της ΑΑΤΙΡ, Ελιζόντο, την Τρίτη. Όταν τον πίεσαν να απαντήσει στο κατά πόσον τα άγνωστα αντικείμενα θα μπορούσαν να είναι αεροσκάφη που έχουν αναπτύξει οι Ρώσοι, οι Κινέζοι ή αν έχουν εξωγήινη προέλευση, εκείνος απάντησε με προσοχή.

«Μέσα από τις παρατηρήσεις, σε γενικές γραμμές έχουμε πειστεί ότι έχουμε να κάνουμε με μια τεχνολογία που είναι πολλαπλές γενιές μπροστά από αυτό που θεωρούμε τεχνολογία επόμενης γενιάς. Κάτι που θα μπορούσε να απέχει από 50 έως και 1.000 χρόνια από εμάς».

«Μπορούν να ξεπεράσουν, για να είμαι ειλικρινής, οτιδήποτε έχουμε στη διάθεσή μας και είμαστε αρκετά βέβαιοι ότι το ίδιο ισχύει και για το οτιδήποτε έχουν οι αντίπαλοί μας στη διάθεσή τους, επομένως ναι, προφανώς ως ανθρώπινα όντα έχουμε την τάση να πέφτουμε στη μαύρη τρύπα των εικασιών».

«Πάντα έλεγα ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που έχουμε ανάγκη από μια ομάδα εργασίας για τα άγνωστης ταυτότητας εναέρια αντικείμενα. Στην πραγματικότητα, για αυτό έχουμε ανάγκη από μια πολύ μεγαλύτερη, κυβερνητικού μεγέθους και ανθεκτική ομάδα, γιατί εντέλει δεν έχουμε ιδέα με τι έχουμε να κάνουμε».

Η Κιν σημείωσε ότι παραμένει αγνωστικίστρια ως προς τη σημασία των ευρημάτων. «Αν έχω κάποια ατζέντα, αυτή είναι να μάθουμε την αλήθεια, επειδή αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στην αλήθεια», δήλωσε στον Guardian.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι λέμε ότι υπάρχουν εξωγήινοι που έφτασαν εδώ από άλλους πλανήτες. Όμως λέμε ότι υπάρχει ένα φαινόμενο που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Και υπάρχουν πολλά στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό. Τελικά, το παραδέχεται πλέον και η κυβέρνησή μας. Επομένως, είναι μια πραγματικά πρωτόγνωρη εποχή από την οποία δεν υπάρχει επιστροφή».