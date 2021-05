Μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου άντρας στο κέντρο του Μανχάταν, τα ξημερώματα της Κυριακής. Η επίθεση με μαχαίρι έγινε κοντά στο Empire State, στο ξενοδοχείο Midtown Suite, που λειτουργεί και ως ξενώνας αστέγων.

Το θύμα, που πιστεύεται πως είναι γύρω στα 30 έτη, μαχαιρώθηκε στον λαιμό και στον ώμο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατός του.

Man stabbed to death at Midtown hotel shelter https://t.co/qzGA204bze via @nypmetro @NYCMayor, @NYCFirstLady and @NYCCouncil all need to take a bow.

