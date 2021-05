Εκρήξεις από την πυροδότηση βόμβας που ήταν παγιδευμένη σε ένα αυτοκίνητο και από όλμους έξω από ένα σχολείο στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ, σκότωσαν χθες Σάββατο τουλάχιστον 55 ανθρώπους και τραυμάτισαν πάνω από 150, κυρίως κορίτσια μαθήτριες, ανέφεραν αξιωματούχοι, σε μια επίθεση που ο Αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι επέρριψε την ευθύνη στους Ταλιμπάν.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε στο Reuters, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, ότι τα περισσότερα από τα θύματα ήταν κοπέλες μαθήτριες που έβγαιναν από το σχολείο Σαΐντ ουλ Σουχάντα και πολλές τραυματίστηκαν σοβαρά και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο ToloNews έδειχναν χαοτικές σκηνές, με βιβλία και σχολικές τσάντες σκορπισμένες σε έναν δρόμο γεμάτο αίματα, με κατοίκους να σπεύδουν να βοηθήσουν τα θύματα.

«Ήταν μια έκρηξη βόμβας παγιδευμένης σε αυτοκίνητο που συνέβη μπροστά από την είσοδο του σχολείου», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο Reuters, ζητώντας να μην κατονομαστεί. Είπε ότι όλα εκτός από επτά ή οκτώ από τα θύματα ήταν μαθήτριες που επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά το τέλος των μαθημάτων.

Στο λύκειο Σαΐντ ουλ Σουχάντα, κορίτσια και αγόρια κάνουν μαθήματα σε τρεις βάρδιες, η δεύτερη εκ των οποίων είναι για κορίτσια, δήλωσε στο Reuters η Ναζίμπα Αριάν, εκπρόσωπος του υπουργείου Παιδείας. Οι τραυματίες είναι κυρίως μαθήτριες, είπε.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, ο Ταρίκ Αριάν, δήλωσε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν τουλάχιστον 30 και οι τραυματίες 52.

Σε ένα κοντινό νοσοκομείο, το προσωπικό μετέφερε τραυματίες μαθητές, ενώ δεκάδες συγγενείς έψαχναν τους γιους και τις κόρες τους, σύμφωνα με ένα αυτόπτη μάρτυρα.

«Δεν ξέρω σε τι χώρα ζούμε… Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια», είπε στο Reuters ένας συγγενής ενός θύματος.

Η Καμπούλ βρίσκεται επιφυλακή από τότε που η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα τα σχέδιά της να αποσύρει όλα τα αμερικανικά στρατεύματα έως τις 11 Σεπτεμβρίου, με Αφγανούς αξιωματούχους να αναφέρουν ότι οι Ταλιμπάν έχουν εντείνει τις επιθέσεις σε ολόκληρη τη χώρα μετά την αμερικανική ανακοίνωση.

Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την χθεσινή βομβιστική επίθεση. Ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ διέψευσε ότι την εμπλοκή των ανταρτών και καταδίκασε το περιστατικό.

Παρόλο που ο Γάνι κατηγόρησε τους Ταλιμπάν, η επίθεση του Σαββάτου έγινε σε μια γειτονιά της πρωτεύουσας με έντονη παρουσία σιιτών μουσουλμάνω, που έχουν δεχθεί βάναυσες επιθέσεις από μαχητές του Ισλαμικού Κράτους τα τελευταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης σε μια μαιευτική κλινική σχεδόν ακριβώς πριν από ένα χρόνο.

Ο Γάνι είπε: «Οι Ταλιμπάν, κλιμακώνοντας τον παράνομο πόλεμο τους και τη βία, επέδειξαν για άλλη μια φορά ότι δεν είναι απλώς απρόθυμοι να επιλύσουν την σημερινή κρίση ειρηνικά και ουσιαστικά, αλλά περιπλέκουν την κατάσταση».

