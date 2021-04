Οι Ντένβερ Νάγκετς θα αναγκαστούν να πορευτούν χωρίς τον Τζαμάλ Μάρεϊ για το υπόλοιπο της σεζόν, καθώς υπέστη ρήξη χιαστού.

Ο τραυματισμός που υπέστη ο Καναδός γκαρντ στην αναμέτρηση με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς είναι κάτι παραπάνω από σοβαρός, με τα αποτελέσματα των εξετάσεω να δείχνουν πως έπαθε ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μείνει στα… πιτς για τους επόμενους μήνες και φυσικά για το υπόλοιπο της σεζόν. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ κακή για την ομάδα του Μάικ Μαλόουν διότι ο 24χρονος είχε κατά μέσο όρο 21,2 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ, όντας βασικός πυλώνας της ομάδας.

Οι Νάγκες διανύουν εξαιρετική σεζόν φέτος, έχοντας ρεκόρ αυτή τη στιγμή 34-20 και διεκδικούν μια θέση στα playoffs, όμως με τον τραυματισμό του Μάρεϊ είναι πολύ πιθανό τα δεδομένα να αλλάξουν.

Nuggets star guard Jamal Murray has a torn ACL in his left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2021