Οι πληροφορίες φαίνεται πως ισχύουν και ο Regé-Jean Page το επιβεβαίωσε, με τον δικό του τρόπο, μέσα από το twitter του.

Η οντισιόν αφορούσε τον ρόλο για τον παππού του Superman και υποτίθεται ότι οι παραγωγοί ήταν ανοιχτοί στο ενδεχόμενο να μην ταιριάζει το χρώμα του δέρματος όλων των μελών της οικογένειας. Κάτι που συμβαίνει και στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, η αρχική ιδέα ναυάγησε και αυτό οδήγησε και στο να μην πάρει τον ρόλο ο Page. Ευτυχώς, λίγο αργότερα συμφώνησε να κάνει τον Simon στο Bridgerton.

«Συνεχίζω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Συνεχίζουμε να κάνουμε τη δουλειά, Συνεχίζουμε να πετάμε», έγραφε ο πρώην δούκας του Hastings στο twitter σημειώνοντας πως το να ακούει αυτές τις συζητήσεις τον πληγώνει όπως τότε στην οντισιόν.

Δείτε την ανάρτηση του

Hearing about these conversations hurts no less now than it did back then. The clarifications almost hurt more tbh.

Still just doing my thing.

Still we do the work.

We still fly.

👊🏽

— Regé-Jean Page (@regejean) April 7, 2021