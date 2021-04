Οριστικά νοκ άουτ ο Έντεν Αζάρ με τη Λίβερπουλ για την πρώτη αναμέτρηση των προημιτελικών του Champions League. Παρότι τα τελευταία δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Βέλγος ήταν έτοιμος να αγωνιστεί, το ιατρικό επιτελείο της Ρεάλ δεν έδωσε τελικά το «πράσινο» φως, υπό τον φόβο νέου τραυματισμού.

Έτσι ο Ζινεντίν Ζιντάν δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του 30χρονου εξτρέμ, ο οποίος ωστόσο αναμένεται να είναι κανονικά έτοιμος για το μεγάλο clasico (10/04) με την Μπαρτσελόνα, το οποίο ενδέχεται να κρίνει και τον φετινό νικητή του πρωταθλήματος.

Εκτός είναι φυσικά και ο Σέρχιο Ράμος, με τον Ισπανό να αναμένεται να χάσει σχεδόν όλο το υπόλοιπο της σεζόν…

