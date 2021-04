H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το 2021 The Cornelian Secret, με νέα έργα των Γιάννη Αγγελάκη, Ασπασίας Νασοπούλου και Ορέστη Παπαϊωάννου βασισμένα στην ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον, έρχεται στην GNO TV.

H επετειακή συναυλία της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ για το 2021 «The Cornelian Secret», με νέα έργα των Γιάννη… Δημοσιεύτηκε από Εναλλακτική Σκηνή ΕΛΣ / GNO Alternative Stage στις Κυριακή, 4 Απριλίου 2021

Η μοναδική αυτή συναυλία αποτελεί ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ στους τρεις Έλληνες συνθέτες και εντάσσεται στον θεματικό κύκλο «Ωδές στον Βύρωνα», ο οποίος αποδίδει φόρο τιμής στον εμβληματικό ρομαντικό ποιητή και φιλέλληνα Λόρδο Μπάιρον.

Τον κύκλο επιμελείται ο συνθέτης Αλέξανδρος Μούζας.

Η συναυλία The Cornelian Secret: Ερωτική ποίηση του Λόρδου Μπάιρον θα είναι διαθέσιμη δωρεάν στο nationalopera.gr/GNOTV από τις 5 Απριλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 με ελληνικούς και αγγλικούς υποτίτλους.

Η παραγωγή και η δημιουργία της GNO TV υλοποιούνται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) [www.SNF.org] για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Τι περιλαμβάνει η συναυλία;

Το The Cornelian Secret, σε μουσική διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Βλαδίμηρου Συμεωνίδη, περιλαμβάνει τα νέα έργα DUST. του Γιάννη Αγγελάκη, Two Songs for Thyrza (Δύο τραγούδια για τη Θερσά) του Ορέστη Παπαϊωάννου και D-R-T της Ασπασίας Νασοπούλου. Τα έργα ερμηνεύουν τρεις διακεκριμένοι μονωδοί της ΕΛΣ, οι Χρήστος Κεχρής, Βαγγέλης Μανιάτης και Σωτήρης Τριάντης. Συμμετέχει δεκαμελές μουσικό σύνολο.

Η μουσική υπήρξε ο καταλύτης για τον παράφορο έρωτα του δεκαεπτάχρονου Μπάιρον για τον νεαρό Τζων Έντλεστον, χορωδό στο κολέγιο Τρίνιτυ στο Καίμπριτζ: «Η φωνή του τράβηξε πρώτη την προσοχή μου, η θωριά του την παγίωσε και οι τρόποι του με συνέδεσαν μ’ αυτόν για πάντα», γράφει ο εκκολαπτόμενος ποιητής, που θα συμβόλιζε κρυπτογραφικά τον έρωτά τους με μια καρδιόσχημη καρφίτσα από κόκκινο καρνεόλιο, δώρο του Έντλεστον στον Μπάιρον…

Βαθιά κλονισμένος, λίγα χρόνια αργότερα, από τον απροσδόκητο θάνατο του φοιτητικού του αγαπημένου από φυματίωση σε ηλικία είκοσι ενός ετών, ο Μπάιρον θα συνθέσει μια σειρά από σπαρακτικές ελεγείες, στις οποίες το βιβλικό, γυναικείο ψευδώνυμο «Θερσά» χρησιμοποιείται για να παραπλανήσει την πουριτανική κοινή γνώμη της Αγγλίας σχετικά με το πραγματικό, ομόφυλο αντικείμενο της επιθυμίας του – επαπειλούμενο σκάνδαλο που, δίχως άλλο, θα συνέτεινε στην οριστική αυτοεξορία του στη νότια Ευρώπη το 1816.

Σε τούτα τα πρώιμα μνημεία της νεωτερικής queer ποίησης βασίζεται η ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ σε τρεις από τους πιο ενδιαφέροντες Έλληνες συνθέτες της νεότερης γενιάς, που επιχειρούν με εσωτερικότητα, φιλοσοφική διάθεση και ένα ιλιγγιώδες εκφραστικό φάσμα (που κυμαίνεται από τη νεορομαντική ευαισθησία ως τους πιο σκληροτράχηλους, πρωτοποριακούς ηχοχρωματικούς πειραματισμούς) να δώσουν σύγχρονη φωνή στον διαχρονικό θρήνο του ρομαντικού ποιητή για τον «μουσικό προστατευόμενό» του.