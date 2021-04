Η κινεζική πρωτεύουσα ξύπνησε την Κυριακή το πρωί τυλιγμένη σε πυκνή σκόνη που μεταφέρει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα επικίνδυνων σωματιδίων, καθώς μια δεύτερη αμμοθύελλα μέσα σε δύο εβδομάδες έπληξε την πόλη λόγω των ισχυρών ανέμων από τη Μογγολία.

Η ορατότητα στην πόλη μειώθηκε, με τις κορυφές ορισμένων ουρανοξυστών να καλύπτονται από την αμμοθύελλα και οι πεζοί αναγκάστηκαν να καλύψουν τα μάτια τους καθώς ριπές σκόνης πέρασαν στους δρόμους.

«Είναι πολύ σοβαρό σήμερα. Υπάρχει πάντα μια μέρα ή δύο τέτοιες (ρύπανσης ή σκόνης) κάθε μήνα», δήλωσε ο 39χρονος Φαν, ο οποίος δεν ήθελε να αποκαλύψει το πλήρες όνομά του.

Ο επίσημος δείκτης ποιότητας αέρα του Πεκίνου έφτασε στο μέγιστο επίπεδο των 500 το πρωί της Κυριακής, με τα επιπλέοντα σωματίδια γνωστά ως PM10 να ξεπερνούν τα 2.000 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο σε ορισμένες περιοχές.

Οι μετρήσεις μικρότερων σωματιδίων PM2,5 ήταν πάνω από 300 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, πολύ υψηλότερα από τα πρότυπα της Κίνας των 35 μικρογραμμαρίων.

Τα σωματίδια PM2.5 είναι ιδιαίτερα επιβλαβή επειδή είναι πολύ μικρά και μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος, ενώ το PM10 είναι ένα μεγαλύτερο σωματίδιο που μπορεί να εισέλθει στους πνεύμονες.

Η μετεωρολογική διοίκηση της Κίνας εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση την Παρασκευή, προειδοποιώντας ότι μια αμμοθύελλα εξαπλώνεται από τη Μογγολία σε επαρχίες της βόρειας Κίνας, συμπεριλαμβανομένων της εσωτερικής Μογγολίας, της Shanxi, της Liaoning και της Hebei, που περιβάλλει το Πεκίνο.

Το μετεωρολογικό γραφείο δήλωσε ότι οι πρόσφατες αμμοθύελλες που έπληξαν το Πεκίνο προέρχονταν από τη Μογγολία, όπου η σχετικά θερμότερη θερμοκρασία αυτή την άνοιξη και η μειωμένη βροχή οδήγησαν σε μεγαλύτερες περιοχές να ερημοποιηθούν, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για αμμοθύελλες.

Το Πεκίνο ενδέχεται να αντιμετωπίσει περισσότερες αμμοθύελλες τον Απρίλιο λόγω του δυσμενούς καιρού φέτος, ανέφερε το μετεωρολογικό γραφείο.

WATCH: Beijing woke up enveloped in thick dust as a second sandstorm in two weeks hit the city, pushing pollution levels off the charts https://t.co/ESK8YxrOu9 pic.twitter.com/dgDMhBuvMF

— Reuters (@Reuters) April 3, 2021