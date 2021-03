Το εμβόλιο κατά του κοροναϊού της AstraZeneca και του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης είχε μεγάλη προβολή και ώθηση τη Δευτέρα, καθώς δεδομένα από μια μεγάλη δοκιμή έδειξαν ότι ήταν ασφαλές και αποτελεσματικό, ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για την έκτακτη έγκρισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα αποτελέσματα της δοκιμής, που δημιουργήθηκαν κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στη Χιλή και το Περού, περιελάμβαναν 79% αποτελεσματικότητα στην πρόληψη της συμπτωματικής COVID-19 και δεν έδειξαν αυξημένο κίνδυνο σπάνιας μορφής θρόμβων αίματος που προκάλεσε ανησυχία σε μέρη της Ευρώπης.

Τα ακόλουθα παραθέτουν βασικές πληροφορίες από τη δοκιμή, καθώς έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενα γνωστά δεδομένα από δοκιμές που διεξήχθησαν στη Βρετανία, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική.

Οι δοκιμές στις ΗΠΑ, που σχεδιάστηκαν και εκτελέστηκαν από την AstraZeneca, ήταν απλούστερες, με δύο τυπικές δόσεις να χορηγούνται σε διάστημα τεσσάρων εβδομάδων, ενώ τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στα τέλη του περασμένου έτους από δοκιμές που διοργάνωσε ο συνεργάτης ανάπτυξης της Astra το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, παρουσίασαν μια χρονική απόσταση μεταξύ των δόσεων από 4 έως 12 εβδομάδες.

Ενώ τα ασυνεπή διαστήματα στις δοκιμές της Οξφόρδης οφείλονταν σε καθυστερήσεις στην παραγωγή εμβολίων, δημιούργησε ωστόσο μια πορισματική ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μια καθυστερημένη επαναληπτική δόση μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα.

Η Ρυθμιστική Υπηρεσία για τα Φάρμακα και τα Προϊόντα Υγειονομικής Περίθαλψης της Βρετανίας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το χάσμα 12 εβδομάδων μεταξύ των δόσεων ήταν το κλειδί για την επίτευξη της υψηλότερης αποτελεσματικότητας, περίπου 80%.

Η δοκιμή της Οξφόρδης περιελάμβανε επίσης μια ομάδα που έλαβε μια αρχική μισή δόση ακολουθούμενη από μια πλήρη τυπική δόση ως αναμνηστική δόση, η οποία ήταν αποτέλεσμα σφάλματος μέτρησης.

Αν και η AstraZeneca ανέφερε αρχικά ότι το μη τυπικό δοσολογικό μοτίβο υποστήριζε ότι ήταν 90% αποτελεσματικό, η προσέγγιση αυτή αγνοήθηκε από τους ρυθμιστές και δεν ακολουθήθηκε πλέον από την Astra.

Οι δοκιμές της Οξφόρδης στη Βρετανία, τη Βραζιλία και τη Νότια Αφρική δεν είχαν αρκετές περιπτώσεις COVID-19 σε ηλικιωμένους συμμετέχοντες για να δείξουν ότι η λήψη λειτουργεί επίσης σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα.

Στις δοκιμές στις ΗΠΑ, το 20% των συμμετεχόντων ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω. Ενώ η ρυθμιστική αρχή της Βρετανίας θεώρησε ασφαλές να υποθέσει ότι δούλευε σε ηλικιωμένους με βάση την ανάλυση αίματος, ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, αρχικά απέρριψαν το προϊόν μόνο για άτομα κάτω των 65 ετών.

Τα δεδομένα της αμερικανικής δοκιμής που παρουσίασε η Astra τη Δευτέρα έδειξαν για πρώτη φορά σε μια ελεγχόμενη δοκιμή ότι το εμβόλιο είχε επίσης ισχυρή επίδραση στους ηλικιωμένους.

«Σε συμμετέχοντες ηλικίας 65 ετών και άνω, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου ήταν 80%», ανέφερε.

