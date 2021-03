Τα γυρίσματα της σειράς, που αποτελείται από 12 αυτοτελή επεισόδια, 12 στιγμιότυπα μιας καταβύθισης στη δίψα για ζωή, ολοκληρωθήκαν στο Λονδίνο και θα συνεχιστούν στο μαγευτικό νησί της Κρήτης, στον Άγιο Νικόλαο, από τις 22 Μαρτίου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του gossip-tv.gr ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ηθοποιούς «έκλεισε» το νέο πρωταγωνιστικό ρόλο του στη σειρά που ετοιμάζει η Βικτόρια Χίσλοπ και πρόκειται για τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση!

Ο ηθοποιός μετά την επιστροφή του στο Καφέ της Χαράς, θα πρωταγωνιστήσει στη σειρά και σίγουρα ο ρόλος του θα είναι σκέτη έκπληξη!

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης της σειράς Γιώργος Παπαβασιλείου ταξίδεψε στη βρετανική πρωτεύουσα για τις ανάγκες των γυρισμάτων, που πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικές τοποθεσίες του Λονδίνου, όπως Albert Bridge, Battersea Park, Chelsea και Picadilly Circus, με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Μάργκαρετ Κλούνι (Victoria, Last Christmas, Here comes hell) και Γουίλ Χίσλοπ (Βραβείο Μουσικής Κωμωδίας, Ηνωμένο Βασίλειο), οι οποίοι υποδύονται τους Έμι και Μάρτιν. Την τηλεοπτική διασκευή του σεναρίου έχουν αναλάβει, μαζί με τη συγγραφέα, ο Νίκος Απειρανθίτης, η Αλεξάνδρα Κατσαρού (Αλεξάνδρα Κ*) και η Δώρα Μασκλαβάνου.

Σκηνογράφος είναι η Πηνελόπη Βαλτή και ενδυματολόγος η Μάρλι Αλιφέρη.

Πλοκή

Κάθε φωτογραφία κι ένας ολόκληρος κόσμος, μια ιστορία και μια απαρχή

Πρωταγωνιστής -και συνδετικός κρίκος- σε όλες τις ιστορίες της σειράς «Καρτ ποστάλ» είναι ο Ανδρέας Κωνσταντίνου (Μικρά Αγγλία, Συννεφιασμένη Κυριακή, Τελευταίο σημείωμα, Ευτυχία κ.ά.), ο οποίος υποδύεται έναν ελληνικής καταγωγής, εσωστρεφή Άγγλο αρχαιολόγο, τον Τζόζεφ, που επιστρέφει στα πατρογονικά εδάφη για να αναλάβει θέση συμβούλου σε μια ανασκαφή. Μόνο που τα θεμέλια στα οποία ο ίδιος έχει στήσει τη ζωή του αποδεικνύονται σαθρά.

Θα περιπλανηθεί στην Κρήτη θέτοντας μύχιες ερωτήσεις που έχουν τις ρίζες τους στον φόβο της απόρριψης, της απώλειας, του θανάτου. Μέσα από ένα ταξίδι συναισθηματικής μαθητείας, θα συμφιλιωθεί με τον έρωτα που λάθεψε, τις πληγές που κακοφόρμισαν, τον θάνατο που τον σημάδεψε όταν ήταν παιδί. Ο Τζόζεφ σιγά σιγά θα γίνει και πάλι ο Σήφης των ανέμελων παιδικών του χρόνων.