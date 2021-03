Μετά τον ρόλο της ως πριγκίπισσα Νταϊάνα στο «The Crown», η Έμα Κόριν θα ενσαρκώσει ένα πρόσωπο – έκπληξη.

Η ηθοποιός ανακοίνωσε με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Instagram ότι «το θέατρο επιστρέφει» και ότι θα κάνει το ντεμπούτο της στο Γουέστ Εντ του Λονδίνου ως πρωταγωνίστρια του θεατρικού έργου «Anna X», το οποίο γνώρισε επιτυχία στο Φεστιβάλ Vault 2019.

Η Έμα Κόριν, η οποία έχει μελετήσει τον Σαίξπηρ στην Ακαδημία Μουσικής και Δραματικής Τέχνης του Λονδίνου, θα πρωταγωνιστήσει ως Άννα Σόροκιν, θα υποδυθεί τη διαβόητη απατεώνισσα που καταδικάστηκε για απάτες και εξέτισε ποινή φυλάκισης, επειδή εμφανιζόταν ως κληρονόμος με το όνομα Άννα Ντέλβι.

emma corrin will star in a theatre production named Anna X, which takes place in the world of front-row fashion shows, alongside nabhaan rizwan. the theater season is planned to open in may in the west end 🎭 pic.twitter.com/0Huv3B331Q

Ο ηθοποιός Ναμπχάν Ριζβάν θα είναι ο Άριελ, ο 32χρονος διευθύνων σύμβουλος μιας εφαρμογής γνωριμιών μόνο με πρόσκληση.

«Βυθισμένη σε έναν εθιστικό κόσμο, με τις πρώτες σειρές στις επιδείξεις μόδας, ιδιωτικές προβολές και ατελείωτα πάρτι, η Άννα και ο Άριελ δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με την εκθαμβωτική κοινωνική ελίτ της Νέας Υόρκης» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Sonia Friedman Productions.

«Πόσο μακριά θα πάνε δύο outsider για να δημιουργήσουν τις ταυτότητες που θέλουν; Και με ποιο κόστος;».

Something new is emerging…

The RE:EMERGE Season is coming to the Harold Pinter Theatre from May 2021, bringing audiences bold, new plays for a new world.

Sign up today to hear more about the plays, dates and first access to tickets:https://t.co/LgWElonBSC #ReEmergeSFP pic.twitter.com/nzsdLS9Igj

— Sonia Friedman Productions (@SFP_London) March 12, 2021