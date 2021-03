Η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα θα ενταχθεί φέτος στην Εθνική Αίθουσα της Φήμης των Γυναικών (National Women’s Hall of Fame) των ΗΠΑ. Η οργάνωση ανακοίνωσε τα 9 ονόματα τη Δευτέρα.

Μαζί με την Ομπάμα, περιλαμβάνει το αστέρι του ποδοσφαίρου Mia Hamm, την πρώτη αφροαμερικανίδα γυναίκα της NASA, Katherine Johnson και την πρώτη γυναίκα CEO της PepsiCo, Indra Nooyi.

Η φετινή έκδοση της διετούς τελετής θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου με παρουσία των προσώπων, με πρωτόκολλα Covid-19, στο National Hall of Fame της Γυναίκας στο Seneca Falls της Νέας Υόρκης.

Η Εθνική Αίθουσα της Φήμης των Γυναικών βασίζεται στο κοινό για να αναδείξει τις γυναίκες που ήταν σημαντικές για τον καθορισμό της αμερικανικής ιστορίας – και αυτές οι υποψηφιότητες αποστέλλονται σε μια επιτροπή που επιλέγει τις συμμετέχουσες.

Ως πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών και η πρώτη μαύρη γυναίκα που υπηρέτησε στον ρόλο, η Μισέλ Ομπάμα «έχει αναδειχθεί ως μία από τις πιο σημαντικές και πιο εμβληματικές γυναίκες του 21ου αιώνα», σύμφωνα με δήλωση στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

Η Μισέλ έχει καθιερωθεί ως «ισχυρή υποστηρίκτρια γυναικών και κοριτσιών» στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο, λέει η δήλωση.

Η Μισέλ βοήθησε στη δημιουργία πολλών ομάδων ανθρωπιστικής προσφοράς. Συμπεριέλαβαν το «Let’s Move!», ένα πρόγραμμα που στόχευε να σταματήσει την παιδική παχυσαρκία, το «Reach Higher Initiative», το οποίο επιδιώκει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τις ευκαιρίες εργασίας.

Και το «Joining Forces», μια πρωτοβουλία που οδήγησε με την τρέχουσα πρώτη κυρία Jill Biden, η οποία υποστηρίζει μέλη της στρατιωτικής υπηρεσίας, βετεράνους και στρατιωτικές οικογένειες.

Το 2018 η Μισέλ κυκλοφόρησε την πρώτη της αυτοβιογραφία «Becoming». Το βιβλίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και μια ακουστική έκδοση της εξασφάλισε το βραβείο Grammy 2020 για το Best Spoken Word Album.

Ξεκίνησε το δικό της podcast τον Ιούλιο του 2020. Το «The Michelle Obama Podcast», που περιλαμβάνει βαθιές νοηματικά συνομιλίες με φίλους και συγγενείς σχετικά με το πώς διαμορφώνουν οι σχέσεις το ποιοι είμαστε.

